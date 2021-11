22 листопада о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 33 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На дев’ятом тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама-екстрасенс Діана, безвідмовна мама Настя, мама в нірвані Зоя та ефектна мама Тетяна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама-екстрасенс Діана

Діана виховує трьох доньок: 11-річну Валю, 6-річну Вероніку та 1-річну Аміну. Вона блогерка й екстрасенс, веде прийоми, займається собою, чоловіком та дітьми. Мама-екстрасенс полюбляє готувати, вважає, що в жінки має бути багато ролей, і все встигає.

Безвідмовна мама Настя

Настя виховує доньку Оксану, якій 4,5 роки, та обожнює свою дитинку-собаку — 6-річну Сью, вважає, що у них багато спільного, адже вони народилися в один день. Вона годувала доньку грудьми три роки, досі спить із нею і проводить разом час 24/7. На думку безвідмовної мами, заробляти і забезпечувати сім’ю має чоловік.

Мама в нірвані Зоя

Зоя навчалася в ГІТІСі, працювала моделлю в Росії, потім знімалася в серіалах. Після цього вона пішла в йогу. У неї 7-річна донька Джайя, яку вона назвала на честь вигуку з індійської міфології. Зоя передовсім розвиває в дитині духовність. Її донька з народження вегетаріанка.

Ефектна мама Тетяна

У Тетяни троє дітей: старшому сину — 11 років, доньці — 6 років, найменшому сину — 3 роки. Вона відразу зізналася, що після бійки в клубі відсиділа у в’язниці. На проєкті Тетяна хоче показати, що навіть після тюрми можна бути супермамою.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість та саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

