22 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На девятой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама-экстрасенс Диана, безотказная мама Настя, мама в нирване Зоя и эффектная мама Татьяна. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-экстрасенс Диана

Диана воспитывает троих дочерей: 11-летнюю Валю, 6-летнюю Веронику и 1-летнюю Амину. Она блогер и экстрасенс, ведет приемы, занимается собой, мужем и детьми. Мама-экстрасенс любит готовить, считает, что у женщины должно быть много ролей, и все успевает.

Безотказная мама Настя

Настя воспитывает дочь Оксану, которой 4,5 года, и обожает своего ребенка-собаку ― 6-летнюю Сью, считает, что у них много общего, ведь они родились в один день. Она три года кормила дочь грудью, до сих пор спит с ней и проводит время вместе 24/7. По мнению безотказной мамы, зарабатывать и обеспечивать семью должен мужчина.

Мама в нирване Зоя

Зоя училась в ГИТИСе, работала моделью в России, затем снималась в сериалах. После этого она ушла в йогу. У нее 7-летняя дочь Джайя, которую она назвала в честь восклицания в индийской мифологии. Зоя прежде всего развивает в ребенке духовность. Ее дочь с рождения вегетарианка.

Эффектная мама Татьяна

У Татьяны трое детей: старшему сыну ― 11 лет, дочери ― 6 лет, младшему сыну ― 3 года. Она сразу призналась, что после драки в клубе отсидела в тюрьме. На проекте Татьяна хочет показать, что даже после тюрьмы можно быть супермамой.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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