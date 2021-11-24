24 ноября на телеканале СТБ вышел 35 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему прошлое Зои напоминает остросюжетный боевик? К чему мама в нирване приучает дочь Джаю? Откуда у нее такая любовь к индуизму и йоге?

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Супермама Зоя строила карьеру актрисы в Москве, затем решила завести семью и переехала в Украину, где и живет с 7-летней дочерью Джаей. Она увлекается йогой и приучила к этому ребенка. Также мама в нирване с детства кормит дочь только вегетарианской пищей.

Зоя встретила конкуренток на лужайке недалеко от дома. Они с дочкой как раз занимались йогой и предложили гостям присоединиться. Не все оценили припасенные Зоей трико для занятия, однако с восторгом попробовали движения, которые она показала. Несмотря на то, что Джая занималась с мамой, сама она не слишком интересуется йогой.

Зоя привезла участниц в свой дом, построенный еще ее прадедом, в котором она поселилась по возвращении в Украину. Показала журналы со своими фотосессиями и рассказала, как решила заняться шоу-бизнесом и поступить в ГИТИС в 27 лет. Кроме участия в съемке, героиня поведала о своих отношениях. В Москве у нее были отношения с членом криминальной группировки, и она ощутила на себе все особенности жизни в стиле 90-х ― как в сериале «Бригада».

Однако потом Зоя начала встречаться с политиком и поняла, что ограничения стали еще жестче. В то время как отец Джаи был кардинально другим. Ему было 23 года, а Зое ― 33. Однако, по ее словам, у них не сложились отношения: он все время был на тусовках, почти ничего не приносил в семью и не уделял внимания ребенку. Зоя решила бросить его, когда он пришел домой с утра и вытолкал ее из комнаты. Она перед дочерью набрызгала мужу глаза из баллончика.

Также у Зои был период, когда она начала пить, а затем принимать наркотики. После привода в полицию и лечения от зависимости она решила завязать с этим и увлеклась йогой и ведическими учениями. Поэтому и назвала дочь Джая ― как индусское восклицание-похвала в честь богов.

Зоя показала девушкам свою кухню. По ее словам, она обустроила жилье за деньги от продажи авто, и ей помогали друзья. Как отметили соперницы, дом у нее небогат, зато чист.

Во время общения с Джаей участницы обнаружили, что мама не так много времени проводит с дочерью и девочка мало общается с отцом ― только по телефону. Она хотела бы больше его видеть и больше бывать с мамой.

Во время ужина мамы поделились с Зоей своими мыслями и обсудили тот факт, что она боится общения дочери с ее родным отцом.

Как прошел разговор мамы в нирване Зои с экспертом Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 35 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 35 выпуск: мама в нирване Зоя растит дочь без отца Героиней 35 выпуска проекта Супермама 4 стала мама в нирване Зоя, воспитывающая дочь сама. Как прошла инспекция по 35 выпуску Супермама 4 – читайте на сайте.

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