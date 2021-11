23 листопада на телеканалі СТБ вийшов 34 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. У якому житлі Настя виховує доньку? Чому вона ставиться до чоловіка, як до брата? Що зробила безвідмовна Настя після знайомства мам із чоловіком?

Безвідмовна мама Настя живе з чоловіком-айтівцем, з яким спілкується з університету. Спочатку вони мешкали в його родичів, тепер ― у Настиної бабусі. У матусі є 4-річна донька Ксенія, а також собачка С’ю, яку їй подарував чоловік на річницю стосунків. Настя не працює, бо проводить 24/7 з донькою, і саме з цієї причини вважає себе супермамою.

Настя зустріла учасниць зранку в парку, де гуляла з донькою. Вона розповіла, що покинула роботу, коли дізналася про свою вагітність, припинила розваги та походи до клубу. Безвідмовна матуся розказала суперницям про успіхи доньки, і ті спробували поспілкуватися з дівчинкою. На їхню думку, Ксенія достатньо розвинена на свій вік.

Настя здивувала мамінспекцію своїм ставленням до собачки, проте пояснила, що Сью їй подарував чоловік на річницю весілля. Також розповіла, що з коханим познайомилася ще під час навчання: він допоміг їй з написанням наукової роботи. Проте в них немає сексу по півроку, і Настя любить його, як брата, а не кохає, як чоловіка. Вечорами він відразу не повертається додому, а сидить надворі на лавочці, займається справами та грає в ігри.

Після ранкової прогулянки Настя показала мамінспекції свою квартиру. Вона мешкає в бабусі, її мама поїхала за кордон, де живе з новим чоловіком та інколи допомагає дочці. Бабуся не проти, що діти живуть із нею, незважаючи навіть на те, що її кімната ― прохідна.

Настя показала свою кімнату і диван, на якому вони сплять із чоловіком та дитиною. Вона зазначила, що більшість речей взагалі не її і ремонт вони не робили вже давно. Дівчину не те щоб це усе влаштовувало, проте вона сподівається, що її чоловік-айтівець збирає гроші на новий будинок.

Кухня в Насті виявилася не дуже чиста ― багато речей було навалено, а поверхні не вимиті. У холодильнику є їхні полиці та полиці бабусі. Також матусі познайомилися з Настиною бабусею ― вона рада, що живе не сама, і сказала, що сплачує половину квартплати.

Увечері учасниці познайомилися з чоловіком Насті. Він сказав, що, справді, у них немає сексу, але йому і так нормально. Як виявилося, він не збирає гроші на новий будинок, і взагалі ситуація з родичами його повністю влаштовує.

Після цього героїня замість вечері покликала матусь до клубу танцювати, співати і випивати. Поки вони відпочивали, чоловік телефонував Насті, проте вона просто вимкнула телефон і сказала, що постійно так робить.

На консультацію до Дмитра Карпачова Настя прийшла не сама, а зі своїм чоловіком. Як пройшла розмова безвідмовної мами з експертом і що він порадив парі ― дивіться у повному 34 випуску 4 сезону «Супермами».

