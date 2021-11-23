23 ноября на телеканале СТБ вышел 34 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. В каком доме Настя воспитывает дочь? Почему она относится к мужу, как к брату? Что сделала безотказная Настя после знакомства мам с мужем?

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Безотказная мама Настя живет с мужем-айтишником, с которым общается с университета. Сначала они проживали у его родственников, теперь ― у Настиной бабушки. У мамочки есть 4-летняя дочь Ксения, а также собачка Сью, которую ей подарил муж на годовщину отношений. Настя не работает, потому что проводит 24/7 с дочерью, и именно по этой причине считает себя супермамой.

Настя встретила участниц утром в парке, где гуляла с дочерью. Она рассказала, что бросила работу, когда узнала о своей беременности, прекратила развлечения и походы в клуб. Безотказная мама поведала соперницам об успехах дочери, и те попытались пообщаться с девочкой. По их мнению, Ксения достаточно развита по своему возрасту.

Настя удивила маминспекцию своим отношением к собачке, однако объяснила, что Сью ей подарил муж на годовщину свадьбы. Также рассказала, что с любимым познакомилась еще во время учебы: он помог ей с написанием научной работы. Однако у них нет секса по полгода, и Настя любит его как брата, а не как мужчину. По вечерам он сразу не возвращается домой, а сидит на улице на лавочке, занимается делами и играет в игры.

После утренней прогулки Настя показала маминспекции свою квартиру. Она живет у бабушки, мама уехала за границу, где живет с новым мужем и иногда помогает дочери. Бабушка не против, что дети живут с ней, несмотря даже на то, что ее комната проходная.

Настя показала свою комнату и диван, где они спят с мужем и ребенком. Она отметила, что большинство вещей вообще не ее, и ремонт они не делали уже давно. Девушку не то чтобы это все устраивало, однако она надеется, что ее муж-айтишник копит деньги на новый дом.

Кухня у Насти оказалась не очень чистая ― многие вещи были навалены, а поверхности не вымыты. В холодильнике есть их полки и полки бабушки. Также мамочки познакомились с бабушкой Насти ― она рада, что живет не одна, и сказала, что оплачивает половину квартплаты.

Вечером участницы познакомились с мужем Насти ― он сказал, что действительно у них нет секса, но ему и так нормально. Как оказалось, он не собирает деньги на новый дом, и вообще ситуация с родственниками его полностью устраивает.

После этого героиня вместо ужина позвала мам в клуб танцевать, петь и выпивать. Пока они отдыхали, муж звонил Насте, но она просто выключила телефон и сказала, что постоянно так делает.

На консультацию к Дмитрию Карпачеву Настя пришла не сама, а со своим мужем. Как прошел разговор безотказной мамы с экспертом ― смотрите в полном 34 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 34 выпуск: безотказная мама Настя любит мужа, как брата Героиней 34 выпуска проекта Супермама 4 стала безотказная мама Настя, не воспринимающая мужчину как мужчину. Как прошла инспекция в 34 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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