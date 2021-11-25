В 36 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы девятой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама-экстрасенс Диана, безотказная мама Настя, мама в нирване Зоя или эффектная мама Таня? О результатах читайте в материале.

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Мама-экстрасенс Диана уже 12 лет в браке с любимым мужчиной. Она еще с детства узнала о своем даре и использовала его с 14 лет. Диана четко разделяет семью и работу. Они с мужем недавно приобрели шикарный дом, который оплатили пополам, воспитывают троих дочерей и хотят родить еще. Диана умеет сделать так, чтобы всем членам семьи было комфортно и все были счастливы.

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Безотказная мама Настя живет с мужем-айтишником, к которому относится как к брату. Они проживают в квартире ее бабушки, муж максимально избегает пребывания дома после работы, а Настя выключает телефон, когда идет гулять с подругами в клуб. У мамы есть 4-летняя дочь Ксения, а также собачка Сью, которую ей подарил муж на годовщину отношений. Настя не работает, потому что проводит 24/7 с дочерью.

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У мамы в нирване Зои была бурная жизнь — карьера в моде и кино, а также отношения и с криминальными авторитетами, и с политиками. Она завела ребенка с мужчиной, на 10 лет младше, однако они не смогли прожить вместе долго. Зоя имела опасную для здоровья зависимость, но преодолела ее. Сейчас она увлекается йогой и восточной культурой и воспитывает 9-летнюю дочь Джаю.

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Таня в 21 год попала в тюрьму, и ее 3-летний сын временно остался у отца. Пока не было рядом мамы, мальчик превратился в хулигана, а его отец не идет навстречу Тане в воспитании. Она нашла себе другого мужчину, с которым завела двоих детей. Таня занимается хозяйством и изо всех сил пытается помочь мужу и воспитать детей достойными людьми.

«Супермама»-4 ― кто победил на 9 неделе

Таня ― 37 баллов

Настя ― 34 балла

Зоя ― 34 балла

Диана ― 31 балл

Дмитрий Карпачев отметил, что Зоя и Таня совершили много ошибок в жизни, однако ему нравится, что они признают это. Он очень надеется, что это принесет результаты. По мнению эксперта, самая счастливая семья у Дианы, поэтому он отдал ей свои 10 баллов.

Итак, Диана Бакит ― победительница 9 недели «Супермамы»-4.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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