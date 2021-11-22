22 ноября на телеканале СТБ вышел 33 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Кто участвует в проекте на этой неделе? Какая жизнь у яркой мамы-экстрасенса Дианы? Довольна ли она своей работой, детьми и отношениями? Чем она поразила гостей? Согласился ли муж Дианы общаться с участницами 4 сезона «Супермами»?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-экстрасенс, безотказная мама, мама в нирване и эффектная мама ― участницы 9 недели

Мама-экстрасенс Диана уже 12 лет в браке с любимым мужчиной. Она еще с детства узнала про свой дар и использовала его с 14 лет. Героиня четко разделяет семью и работу. Они с мужем недавно приобрели шикарный дом, который оплатили пополам, воспитывают троих дочерей и хотят родить еще. Диана считает себя супермамой, потому что успевает все делать и всего добиваться, при этом оставаясь красавицей.

Героиня встретила соперниц во дворе своего дома-замка и показала шикарный сад, бассейн. Сюда они с мужем переехали несколько лет назад. Диана пользуется услугами двух нянь, ей помогают с уборкой. Готовит сама: это она умеет, но кухня не самое любимое для нее занятие в мире — просто ее домашние любят мамины блюда.

Участницы расспросили Диану о красоте и дорогих вещах. Она сказала, что вколола себе кубик гиалуроновой кислоты. Вообще-то мама-экстрасенс за операции, но сама себе ничего не делала. Муж дарит ей драгоценности и дорогие вещи. Женщина призналась, что у нее нет подруг ― она слишком много знает историй, как подруги влияли на семью, поэтому не видит смысла «отрываться» с ними, проводит свое время с семьей и занимается собой.

Героиня рассказала о своих способностях ― они были еще у ее мамы и бабушки, а сама она начала практиковать с 14 лет. Диана отказалась проводить сеанс во время шоу и предложила записаться. Мамочки спросили у нее об отрицательных отзывах в Сети и узнали о конкуренции в бизнесе экстрасенсов. Диана отметила, что приняла бы участие в «Битве экстрасенсов», если бы хотела проявить сверхъестественное, а не в «Супермаме».

Гости познакомились с дочерьми Дианы ― они поразили их своей красотой и воспитанностью, проявили юмор и ум. Девочки ходят в обычную школу-гимназию ― ничего сверхъестественного или дорогого. Старшая ― Валя ― занимается танцами и рисованием. От ее рисунков мамочки были в восторге. Однако отметили, что не увидели дневника успеваемости. А также им не понравилось то, что девочки не в курсе или не сказали, сколько у них отложено денег, которые им дают родители в качестве карманных.

Диана рассказала, что в их семье есть разделение на мужские и женские обязанности, однако они об этом договорились и их это устраивает. Что на этот счет сказал Дмитрий Карпачев?

Хозяйка призналась гостям, что не смогла вовремя приготовить еду, поэтому заказала им всевозможные виды суши. Также на ужине она рассказала, что ее муж не присоединится. По их мнению, это женский проект, поэтому Диана самостоятельно принимала новых подруг.

Как прошел разговор мамы-экстрасенса Дианы с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 33 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.