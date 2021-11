22 листопада на телеканалі СТБ вийшов 33 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Хто бере участь у проєкті цього тижня? Яке життя в яскравої мами-екстрасенса Діани? Чи задоволена вона своєю роботою, дітьми і стосунками? Чим вона вразила гостей? Чи погодився чоловік Діани спілкуватися з учасницями 4 сезону «Супермами»?

Мама-екстрасенс Діана вже 12 років у шлюбі з коханим чоловіком. Вона ще з дитинства дізналася про свій дар і використовувала його з 14 років. Діана чітко розділяє сім’ю та роботу. Вони з чоловіком нещодавно придбали шикарний будинок, який оплатили навпіл, виховують трьох доньок і хочуть народити ще. Діана вважає себе супермамою, бо встигає все робити і всього досягати, при цьому залишаючись красунею.

Героїня зустріла суперниць у дворі свого будинку-замку й показала шикарний сад, басейн. Сюди вони з чоловіком переїхали кілька років тому. Діана користується послугами двох нянь, їй допомагають із прибиранням. Готує сама: вона це вміє, проте кухня не найулюбленіше заняття для неї у світі ― просто її сім’я любить матусині страви.

Учасниці розпитали Діану про красу та дорогі речі. Вона сказала, що колола собі кубик гіалуронової кислоти. Взагалі мама-екстрасенс за операції, але сама собі нічого не робила. Чоловік дарує їй коштовності та дорогі речі. Проте жінка зізналася, що в неї немає подруг ― вона занадто багато знає історій, як подруги впливали на сім’ю, тому не бачить сенсу «відриватися» з ними і проводить свій час із сім’єю та займається собою.

Героїня розповіла про свої здібності ― вони були ще в її мами та бабусі, а сама вона почала практикувати з 14 років. Діана відмовилася проводити сеанс під час шоу і запропонувала записатися. Матусі розпитали в неї про негативні відгуки в Мережі і дізналися про конкуренцію в бізнесі екстрасенсів. Діана зазначила, що взяла б участь у «Битві екстрасенсів», якби хотіла проявити надприродне, а не в «Супермамі».

Гості познайомилися з доньками героїні ― вони вразили їх своєю красою та вихованістю, проявили почуття гумору та розум. Дівчатка ходять у звичайну школу-гімназію ― нічого надприродного або дорогого. Старша ― Валя ― займається танцями і малюванням. Матусі були в захваті від її малюнків.

Проте зауважили, що не побачили щоденника успішності. А також їм не сподобалося те, що дівчата не в курсі чи не сказали, скільки у них відкладено грошей, які їм дають батьки як кишенькові.

Діана розповіла, що в їхній сім’ї є розподіл на чоловічі та жіночі обов’язки, проте вони про це домовилися і їх це влаштовує. Як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Господиня зізналася гостям, що не змогла вчасно приготувати їжу, тому замовила їм різноманітні види суші. Також під час вечері вона розповіла, що її чоловік не приєднається. На їхню думку, це жіночий проєкт, тож Діана сама приймала нових подруг.

