25 ноября на телеканале СТБ вышел 36 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Знают ли дети Тани о том, что мама была в тюрьме? Начала ли она новую жизнь после освобождения? Какие таланты есть у Тани, и как она самореализуется? Кто обеспечивает семью Тани?

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Татьяна в 21 год была вынуждена сесть в тюрьму ― ее подставили, когда она оказалась не в том месте. Однако после освобождения она попыталась наладить жизнь и показать, что даже после такого женщина может быть супермамой. Таня воспитывает троих детей: 11-летнего Илью, 6-летнюю Сашу и 3-летнего Диму. Ее гражданский муж Дмитрий обеспечивает семью, а Таня занимается социальной работой и детьми.

Героиня начала знакомство с участницами со своей кухни. Жилье они снимают, поэтому не делали там ремонта, однако она пытается держать все в чистоте. Эффектная мама готовит мужу и детям обычные домашние блюда: котлеты, супы и борщи, каши и салатики. Однако Таня — профессиональный повар, и она не упустила возможности показать свои навыки во время праздничного ужина с мамочками.

Также Таня рассказала о том, что хотела стать суррогатной матерью, пропила курс гормонов, но у нее ничего не вышло. Зато она очень набрала вес и подорвала свое здоровье так, что еще не восстановилась.

С кухни мамочки отправились оценивать комнату Тани и знакомиться с детьми. Несмотря на то, что 6-летняя дочь героини все еще не умеет читать, дети произвели яркое впечатление и рассказали много интересного. Особенно женщины заинтересовались тем, что не было 11-летнего сына. Таня предложила погулять на детской площадке и уже там поговорить об этом.

В жизни героини было два события, которые сильно ее изменили. В 15 лет она познакомилась с парнем ― биологическим отцом Ильи, который влюбился в нее и решил, что она будет только его. Однако их отношения были достаточно нездоровыми ― он ее избивал и издевался, а Таня боялась сказать что-то родителям и верила, что любимый ее так любит. Беременность не была запланирована, однако девушка не стала делать аборт, и они с парнем жили вместе. В 21 год произошло событие, которое спровоцировало другие изменения, ― Таня оказалась на мероприятии, где произошла потасовка с травматическими последствиями. Хотя одна девушка обещала поддержать ее и засвидетельствовать непричастность, во на допросе она сказала, что вообще не знает Татьяну. Пока мама была в тюрьме, Илья жил у отца и воспитывали его таким же. Сейчас Илья ― большой хулиган, и Таню уже вызывали в полицию из-за его проделок. Она очень переживает из-за его будущего, но отец не пускает Илью жить к ней и настраивает против матери.

Вечером героиня угостила участниц своими кулинарными шедеврами. Особенно Таня решила порадовать Зою вегетарианскими блюдами и индийской кухней.

Муж Тани Дмитрий произвел приятное впечатление на мам и сказал, что поддерживает жену и не придает значения тому, что у нее за плечами срок. Он признался, что у них были тяжелые разговоры из-за желания Тани стать суррогатной мамой и опасность для ее здоровья.

Как прошел разговор эффектной мамы Тани с экспертом Дмитрием Карпачевым, и кто победил на 9 неделе проекта ― смотрите в полном 36 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 36 выпуск: эффектная мама Таня борется за старшего сына Героиней 36 выпуска проекта Супермама 4 стала Таня, после тюрьмы показавшая, что может быть хорошей мамой. Кто победит в 9 неделе Супермама 4 - читайте на сайте

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