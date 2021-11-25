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«Супермама» 4 сезон 36 випуск: ефектна мама Таня бореться за старшого сина

25.11.2021

25 листопада на телеканалі СТБ вийшов 36 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чи знають діти Тані про те, що мама була у в’язниці? Чи розпочала вона нове життя після звільнення? Які таланти є в Тані, і як вона самореалізується? Хто забезпечує сім’ю Тані?

Супермама 4 сезон

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Тетяна у 21 рік була вимушена сісти до в’язниці ― її підставили, коли вона опинилася не в тому місці. Проте після звільнення дівчина спробувала налагодити життя і показати, що навіть після такого жінка може бути супермамою. Вона виховує трьох дітей: 11-річного Іллю, 6-річну Сашу і 3-річного Дмитра. Її цивільний чоловік Дмитро забезпечує сім’ю, а Таня займається соціальною роботою і дітьми.

Супермама 4 сезон

Героїня почала знайомство з матусями зі своєї кухні. Житло вони винаймають, тому не робили там ремонту, однак вона намагається тримати все в чистоті. Ефектна мама готує чоловіку та дітям звичайні домашні страви: котлети, супи та борщі, каші й салатики. Проте Таня — професійний кухар, і вона не оминула нагоди показати свої навички під час святкової вечері з матусями.

Супермама 4 сезон

Також Таня розповіла про те, що хотіла стати сурогатною матір’ю, пропила курс гормонів, але в неї нічого не вийшло. Натомість вона дуже набрала вагу і підірвала своє здоров’я так, що ще досі не відновилася.

З кухні учасниці вирушили оцінювати кімнату господині та знайомитися з дітьми. Незважаючи на те, що 6-річна донька Тані все ще не вміє читати, діти справили позитивне враження на матусь і розповіли багато цікавого. Особливо жінки зацікавилися тим, що не було 11-річного сина. Таня запропонувала погуляти на дитячому майданчику і вже там поговорити про це.

Супермама 4 сезон

У житті героїні були дві події, які дуже його змінили. У 15 років вона познайомилася з хлопцем ― біологічним батьком Іллі, який закохався в неї і вирішив, що вона буде тільки його. Проте їхні стосунки не були достатньо здоровими ― він її бив і знущався, а Таня боялася сказати щось батькам і вірила, що коханий її так любить. Вагітність не була запланованою, проте дівчина не стала робити аборт, і вони з хлопцем жили разом. У 21 рік сталася подія, яка спровокувала інші зміни, ― Таня опинилася на заході, де відбулася бійка з травматичними наслідками. Хоч одна дівчина обіцяла підтримати її і засвідчити непричетність, на допиті вона сказала, що взагалі не знає Тетяни. Поки мама була у в’язниці, Ілля жив у батька, і виховували його таким самим. Зараз Ілля ― великий хуліган, і Таню вже викликали до поліції через його витівки. Вона дуже переживає через його майбутнє, але батько не пускає Іллю жити до неї та налаштовує проти матері.

Супермама 4 сезон

Увечері героїня пригостила учасниць своїми кулінарними шедеврами. Особливо Таня вирішила порадувати Зою вегетаріанськими стравами та індійською кухнею.

Танин чоловік Дмитро справив приємне враження на мам і сказав, що підтримує дружину і не зважає на те, що в неї за плечима термін. Він зізнався, що в них були складні розмови через бажання Тані стати сурогатною мамою та небезпеку для її здоров’я.

Супермама 4 сезон

Як пройшла розмова ефектної мами Тані з Дмитром Карпачовим і що він порадив, а також хто переміг на 9 тижні проєкту ― дивіться у повному 36 випуску 4 сезону «Супермами».

Video: «Супермама» 4 сезон 36 випуск: ефектна мама Таня бореться за старшого сина

Героїнею 36 випуску проекту Супермама 4 стала Таня, яка після в'язниці показала, що може бути гарною мамою. Хто переможе у 9 тижні Супермама 4 - читайте на сайті

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