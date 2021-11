25 листопада на телеканалі СТБ вийшов 36 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чи знають діти Тані про те, що мама була у в’язниці? Чи розпочала вона нове життя після звільнення? Які таланти є в Тані, і як вона самореалізується? Хто забезпечує сім’ю Тані?

Тетяна у 21 рік була вимушена сісти до в’язниці ― її підставили, коли вона опинилася не в тому місці. Проте після звільнення дівчина спробувала налагодити життя і показати, що навіть після такого жінка може бути супермамою. Вона виховує трьох дітей: 11-річного Іллю, 6-річну Сашу і 3-річного Дмитра. Її цивільний чоловік Дмитро забезпечує сім’ю, а Таня займається соціальною роботою і дітьми.

Героїня почала знайомство з матусями зі своєї кухні. Житло вони винаймають, тому не робили там ремонту, однак вона намагається тримати все в чистоті. Ефектна мама готує чоловіку та дітям звичайні домашні страви: котлети, супи та борщі, каші й салатики. Проте Таня — професійний кухар, і вона не оминула нагоди показати свої навички під час святкової вечері з матусями.

Також Таня розповіла про те, що хотіла стати сурогатною матір’ю, пропила курс гормонів, але в неї нічого не вийшло. Натомість вона дуже набрала вагу і підірвала своє здоров’я так, що ще досі не відновилася.

З кухні учасниці вирушили оцінювати кімнату господині та знайомитися з дітьми. Незважаючи на те, що 6-річна донька Тані все ще не вміє читати, діти справили позитивне враження на матусь і розповіли багато цікавого. Особливо жінки зацікавилися тим, що не було 11-річного сина. Таня запропонувала погуляти на дитячому майданчику і вже там поговорити про це.

У житті героїні були дві події, які дуже його змінили. У 15 років вона познайомилася з хлопцем ― біологічним батьком Іллі, який закохався в неї і вирішив, що вона буде тільки його. Проте їхні стосунки не були достатньо здоровими ― він її бив і знущався, а Таня боялася сказати щось батькам і вірила, що коханий її так любить. Вагітність не була запланованою, проте дівчина не стала робити аборт, і вони з хлопцем жили разом. У 21 рік сталася подія, яка спровокувала інші зміни, ― Таня опинилася на заході, де відбулася бійка з травматичними наслідками. Хоч одна дівчина обіцяла підтримати її і засвідчити непричетність, на допиті вона сказала, що взагалі не знає Тетяни. Поки мама була у в’язниці, Ілля жив у батька, і виховували його таким самим. Зараз Ілля ― великий хуліган, і Таню вже викликали до поліції через його витівки. Вона дуже переживає через його майбутнє, але батько не пускає Іллю жити до неї та налаштовує проти матері.

Увечері героїня пригостила учасниць своїми кулінарними шедеврами. Особливо Таня вирішила порадувати Зою вегетаріанськими стравами та індійською кухнею.

Танин чоловік Дмитро справив приємне враження на мам і сказав, що підтримує дружину і не зважає на те, що в неї за плечима термін. Він зізнався, що в них були складні розмови через бажання Тані стати сурогатною мамою та небезпеку для її здоров’я.

Як пройшла розмова ефектної мами Тані з Дмитром Карпачовим і що він порадив, а також хто переміг на 9 тижні проєкту ― дивіться у повному 36 випуску 4 сезону «Супермами».

