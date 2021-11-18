У 32 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці восьмого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― топова мама Дар’я, домашня мама Юля, молода багатодітна мама Маргарита чи самовіддана мама Заріна? Про результати читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 29 випуск: домашня мама Юля не хоче напружуватися?

Юлія виховує 6-річну доньку Кіру і перебуває в декреті уже 7 років. Вона надала можливість чоловікові повністю забезпечувати сім’ю, а сама займається господарством, вихованням доньки і собою. У вільний час вона їздить на велосипеді, ходить у салони краси, СПА, на шопінг. Юлія випускає власний домашній одяг, проте поки що цей бренд не приносить великих прибутків.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 30 випуск: топова мама Дар’я керує бізнесом та чоловіком

Топова мама Дар’я живе з чоловіком Дмитром у заміському будинку і виховує сина. Вони володіють студією перманентного макіяжу і можуть собі багато чого дозволити. Вона не була в декреті, весь час займається бізнесом. Її чоловік стверджує, що коли в сім’ї дві сильні особистості ― хтось має поступатися, і в них це він.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 31 випуск: молода багатодітна Маргарита має час на себе і дітей

Молода багатодітна мама Маргарита ростить чотирьох синів і п’ятому є мачухою. Вона втратила чоловіка через хворобу у 23 роки і сама почала налагоджувати життя та кар’єру з трьома малими дітьми. Через кілька місяців у неї почалися стосунки з другом її чоловіка, з яким вона живе зараз. Маргарита привчила своїх синів до порядку, уся сім’я веде здоровий спосіб життя і вживає необхідні вітаміни. У свої 26 багатодітна матуся має вигляд 18―19 річної.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 32 випуск: самовіддана мама Заріна себе карає?

Самовіддана мама Заріна сама ростить доньку, бо її чоловік не одружився з нею, а коли в нього почалися проблеми з бізнесом ― поїхав на заробітки в Польщу і зник. Заріна не має близьких родичів, тому забезпечує дитину сама. У неї немає постійного житла, бо квартиру, яку вони орендували, оплачував чоловік. Вона не дозволяє собі нічого, щоб витратити зайві гроші на доньку.

«Супермама»-4 тиждень 8 ― результати

Юля ― 42 бали

Маргарита ― 41 бал

Дар’я ― 37 балів

Заріна ― 21 бал

Дмитро Карпачов зазначив, що тиждень був присвячений тому, як жінки долають проблеми. Він сказав, що Маргарита ― приклад того, як не здаватися і після втрат іти далі. Вона залишилася вдовою ні з чим, проте змогла піднятися. Водночас ведучий вирішив заохотити Заріну, яка дуже старається для своєї дитини. Тому Дмитро Карпачов віддав по 5 балів Маргариті та Заріні.

Тож переможницею 8 тижня «Супермами» стала Маргарита.

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.