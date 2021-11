У 32 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці восьмого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― топова мама Дар’я, домашня мама Юля, молода багатодітна мама Маргарита чи самовіддана мама Заріна? Про результати читайте в матеріалі.

Юлія виховує 6-річну доньку Кіру і перебуває в декреті уже 7 років. Вона надала можливість чоловікові повністю забезпечувати сім’ю, а сама займається господарством, вихованням доньки і собою. У вільний час вона їздить на велосипеді, ходить у салони краси, СПА, на шопінг. Юлія випускає власний домашній одяг, проте поки що цей бренд не приносить великих прибутків.

Топова мама Дар’я живе з чоловіком Дмитром у заміському будинку і виховує сина. Вони володіють студією перманентного макіяжу і можуть собі багато чого дозволити. Вона не була в декреті, весь час займається бізнесом. Її чоловік стверджує, що коли в сім’ї дві сильні особистості ― хтось має поступатися, і в них це він.

Молода багатодітна мама Маргарита ростить чотирьох синів і п’ятому є мачухою. Вона втратила чоловіка через хворобу у 23 роки і сама почала налагоджувати життя та кар’єру з трьома малими дітьми. Через кілька місяців у неї почалися стосунки з другом її чоловіка, з яким вона живе зараз. Маргарита привчила своїх синів до порядку, уся сім’я веде здоровий спосіб життя і вживає необхідні вітаміни. У свої 26 багатодітна матуся має вигляд 18―19 річної.

Самовіддана мама Заріна сама ростить доньку, бо її чоловік не одружився з нею, а коли в нього почалися проблеми з бізнесом ― поїхав на заробітки в Польщу і зник. Заріна не має близьких родичів, тому забезпечує дитину сама. У неї немає постійного житла, бо квартиру, яку вони орендували, оплачував чоловік. Вона не дозволяє собі нічого, щоб витратити зайві гроші на доньку.

Дмитро Карпачов зазначив, що тиждень був присвячений тому, як жінки долають проблеми. Він сказав, що Маргарита ― приклад того, як не здаватися і після втрат іти далі. Вона залишилася вдовою ні з чим, проте змогла піднятися. Водночас ведучий вирішив заохотити Заріну, яка дуже старається для своєї дитини. Тому Дмитро Карпачов віддав по 5 балів Маргариті та Заріні.

Тож переможницею 8 тижня «Супермами» стала Маргарита.

