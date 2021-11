17 листопада на телеканалі СТБ вийшов 31 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як Маргарита справляється з п’ятьма хлопцями та управлінням компанією? Як молода мама виховує синів? Які стосунки в неї з чоловіком, а в нього — із дітьми?

Молода багатодітна матуся Маргарита завагітніла вперше у 18 років, а у 26 уже виховує п’ятьох синів та управляє компанією з чоловіком. Вона пережила страшну трагедію, та це її не зламало ― Маргарита змогла вижити і побудувати гідне життя. Її старшому синові ― 8,5 років, вона йому мачуха, молодшому ― 9 місяців. Матуся стежить за здоровим харчуванням та фізичними навантаженнями в родині. Вона регулярно обстежується і робить усе задля того, щоб її діти росли здоровими та щасливими.

Маргарита зустріла мамінспекцію у дворі будинку, де розповіла про свій спосіб життя. Будинок вони орендують, бо живуть у Польщі, а в Україну прилетіли на місяць. Вона показала свої ранкові вправи, а потім познайомила гостей із дітьми. Дітей Маргарита також привчила до ранкової зарядки і навіть особливих водних процедур.

Багатодітна матуся зізналася новим подругам, що в місяць заробляє приблизно 6000 доларів, але на проживання більше витрачає чоловік, дохід якого майже вдвічі більший.

У будинку героїня показала чистеньку кухню та приміщення. Вони можуть дозволити собі прибиральницю, няню і не тільки. Маргарита розповіла, що вони намагаються не вживати цукру, а в дітей є «шоколадний день», коли вони отримують крафтовий шоколад. Матусь обурила кількість вітамінів у домі Маргарити ― на їхню думку, це забагато. Що з цього приводу сказав Дмитро Карпачов?

Під час спілкування з дітьми учасниці дізналися, що старший син не рідний Маргариті. Проте й не всі діти ― сини її чоловіка Олександра. Хлопчики сказали, що тато помер, — так їм пояснила мама. Крім того, вони зізналися, що не люблять солодощі, бо хтось їм сказав, що тато їв багато солодкого і помер. Суперниці мали намір обговорити це з Маргаритою.

Виявилося, що у 23 роки дівчина справді залишилася вдовою без роботи, житла і з дітьми. Як Маргарита ставала сама на ноги і як познайомилася з чоловіком Олександром?

Як пройшло знайомство гостей з Олександром? Хто частував матусь, і що вони запитали в чоловіка? Дівчат цікавило, як він підтримав Маргариту, як прийняв дітей і чи називають вони його татом. Їх шокувало те, що Олександр був другом покійного чоловіка героїні. Чи задовольнили учасниць його відповіді?

Як пройшла розмова молодої багатодітної Маргарити з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 31 випуску 4 сезону «Супермами».

