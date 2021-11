15 листопада о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 29 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На восьмому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: топова мама Дар’я, домашня мама Юлія, молода багатодітна мама Маргарита і самовіддана мама Заріна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Топовій мамі Дар’ї 28 років. Разом із чоловіком-бізнесменом вона виховує 3-річного сина Лівана. Їхній сімейний бізнес ― студія перманентного макіяжу, де процедури коштують по 5―7 тисяч гривень. Вони збудували собі будинок із сауною, басейном та гостьовими кімнатами, а їхня дитина їздить у справжньому автомобілі. Чоловік дарує Дарії дорогі авто. Топова мама вийшла на роботу через 30 днів після пологів.

Домашня мама Юлія пішла з роботи і присвятила життя сім’ї та дитині ― 6-річній донечці Кірі. У садок Кіра пішла в 4 роки.

Маргарита до своїх 26 років народила п’ятьох дітей. У неї є няня, прибиральниця, кухар і багато помічниць. Молода мама не йшла в декрет, у її сім’ї топова компанія з просування біологічних добавок. Вони пробували різні типи харчування ― від сироїдіння до сухого голодування. Маргарита обирає для дітей усе найкраще.

Заріна сама виховує майже 3-річну доньку Машеньку, поки її чоловік на заробітках. Вона заробляє 6―7 тисяч гривень на місяць. Для себе нічого не купує, бо вважає, що може обійтись малим. Заріна годувала донечку грудьми до 2,5 років, вважає її добре розвиненою і готова віддати життя за неї.

