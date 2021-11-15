15 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 29 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На восьмой неделе сезона за желанное звание будут бороться: топовая мама Дарья, домашняя мама Юлия, молодая многодетная мама Маргарита и самоотверженная мама Зарина. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Топовая мама Дарья

Топовой маме Дарьи 28 лет. Вместе с мужем-бизнесменом они воспитывают 3-летнего сына Ливана. Их семейный бизнес ― студия перманентного макияжа, где процедуры стоят по 5―7 тысяч гривен. Они построили дом с сауной, бассейном и гостевыми комнатами, а их ребенок ездит в настоящем автомобиле. Муж дарит Дарье дорогие авто. Топовая мама вышла на работу через 30 дней после родов.

Домашняя мама Юлия

Домашняя мама Юлия ушла с работы и посвятила жизнь семье и ребенку ― 6-летней дочке Кире. В садик Кира пошла в 4 года.

Молодая многодетная мама Маргарита

Маргарита к своим 26 годам родила пятерых детей. У нее есть няня, уборщица, повар и много помощниц. Молодая мама не уходила в декрет, у ее семьи топовая компания по продвижению биологических добавок. Они пробовали разные типы питания ― от сыроедения до сухого голодания. Маргарита выбирает для детей все самое лучшее.

Самоотверженная мама Зарина

Зарина сама воспитывает почти 3-летнюю дочь Машеньку, пока ее муж на заработках. Она зарабатывает 6―7 тысяч гривен в месяц. Для себя ничего не покупает, потому что считает, что может обойтись малым. Зарина кормила дочку грудью до 2,5 лет, считает ее очень развитой и готова отдать жизнь за нее.

Video: «Супермама» 4 сезон: топовая мама, домашняя мама, молодая многодетная мама и самоотверженная мама ― участницы 8 недели Супермама 4 сезон: участницы 8 недели проекта. Топовая мама, домашняя мама, молодая многодетная мама и самоотверженная мама – узнайте больше об участницах 29, 30, 31 и 32 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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