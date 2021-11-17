17 ноября на телеканале СТБ вышел 31 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как Маргарита справляется с пятью ребятами и управлением компанией? Как молодая мама воспитывает сыновей? Какие отношения у нее с мужем, а у него с детьми?

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Молодая многодетная мама Маргарита забеременела впервые в 18 лет, а в 26 уже воспитывает пятерых сыновей и управляет компанией с мужем. Она пережила страшную трагедию, но это ее не сломило ― Маргарита смогла выжить и построить достойную жизнь. Ее старшему сыну ― 8,5 лет, она ему мачеха, младшему ― 9 месяцев. Мамочка следит за здоровым питанием и физическими нагрузками в семье. Она регулярно обследуется и делает все для того, чтобы ее дети росли здоровыми и счастливыми.

Маргарита встретила маминспекцию во дворе дома, где рассказала о своем образе жизни. Дом они снимают, потому что живут в Польше, а в Украину прилетели в месяц. Она показала свои утренние упражнения и познакомила мам с детьми. Детей Маргарита также приучила к утренней зарядке и даже особым водным процедурам.

Многодетная мамочка призналась новым подругам, что в месяц зарабатывает около 6000 долларов, но на проживание больше тратит муж, доход которого почти вдвое больше.

В доме она показала чистенькую кухню и помещения. Они могут позволить себе уборщицу, няню и не только. Маргарита рассказала, что они стараются не употреблять сахара, а у детей есть «шоколадный день», когда они получают крафтовый шоколад. Соперниц возмутила количество витаминов в доме Маргариты ― по их мнению, это многовато. Что на сей счет сказал Дмитрий Карпачев?

Во время общения с детьми участницы узнали, что старший сын не родной Маргарите. Однако и не все дети ― сыновья ее мужа Александра. Мальчики сказали, что папа умер, — так им объяснила мама. Кроме того, они признались, что не любят сладости, потому что кто-то им сказал, что папа ел много сладкого и умер. Мамочки намеревались обсудить это с Маргаритой.

Оказалось, что в 23 года девушка действительно осталась вдовой без работы, жилья и с детьми. Как Маргарита становилась одна на ноги и как познакомилась с мужем Александром?

Как прошло знакомство с Александром? Кто угощал мам, и что они спросили у мужчины? Участниц интересовало, как он поддержал Маргариту, как принял детей и называют ли они его папой. Их шокировало то, что Александр был другом покойного мужа героини. Удовлетворили ли их ответы?

Как прошел разговор молодой многодетной Маргариты с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 31 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 31 выпуск: Молодая многодетная Маргарита находит время на себя и детей Героиней 31 выпуска проекта Супермама 4 стала молодая многодетная Маргарита, справляющаяся с бизнесом и детьми. Как прошла инспекция по 31 выпуску Супермама 4 – читайте на сайте.

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