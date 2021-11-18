В 32 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы восьмой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― топовая мама Дарья, домашняя мама Юля, молодая многодетная мама Маргарита или самоотверженная мама Зарина? О результатах читайте в материале.

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Юлия воспитывает 6-летнюю дочь Киру и находится в декрете уже 7 лет. Она предоставила возможность мужу полностью обеспечивать семью, а сама занимается хозяйством, воспитанием дочери и собой. В свободное время ездит на велосипеде, ходит в салоны красоты, СПА, на шоппинг. Юля выпускает собственную домашнюю одежду, однако пока этот бренд не приносит больших прибылей.

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Топовая мама Дарья живет с мужем Дмитрием в загородном доме и воспитывает сына. Они владеют студией перманентного макияжа и могут себе многое позволить. Она не была в декрете, все время занимается бизнесом. Ее муж утверждает, что когда в семье две сильные личности ― кто-то должен уступать, и у них это он.

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Молодая многодетная мама Маргарита растит четырех сыновей и пятому она мачеха. Она потеряла мужа из-за болезни в 23 года и сама начала налаживать жизнь и карьеру с тремя маленькими детьми. Через несколько месяцев у нее начались отношения с другом ее мужа, с которым она сейчас живет. Маргарита приучила своих сыновей к порядку, вся семья ведет здоровый образ жизни и принимает необходимые витамины. В свои 26 многодетная мамочка выглядит на 18―19 лет.

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Самоотверженная мама Зарина сама растит дочь, потому что ее мужчина не женился на ней, а когда у него начались проблемы с бизнесом, уехал на заработки в Польшу и пропал. Зарина не имеет близких родственников, поэтому обеспечивает ребенка сама. У нее нет постоянного жилья, потому что квартиру, которую они снимали, оплачивал муж. Зарина не позволяет себе ничего, чтобы потратить лишние деньги на дочь.

«Супермама»-4 неделя 8 ― результаты

Юля ― 42 балла

Маргарита ― 41 балл

Дарья ― 37 баллов

Зарина ― 21 балл

Дмитрий Карпачев отметил, что неделя была посвящена тому, как женщины преодолевают проблемы. Он сказал, что Маргарита ― пример того, как не сдаваться после потерь и идти дальше. Она осталась вдовой ни с чем, но смогла подняться. В то же время ведущий решил поощрить Зарину, которая очень старается для своего ребенка. Поэтому Дмитрий Карпачев отдал по 5 баллов Маргарите и Зарине.

Таким образом, победительницей 8 недели «Супермамы» стала Маргарита.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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