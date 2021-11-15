15 ноября на телеканале СТБ вышел 29 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как домашняя мама Юлия воспитывает дочь? Следит ли она за здоровьем ребенка? Чем занимается Юля вместо работы? Нравится ли мужу домашней мамы их жизнь?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: топовая мама, домашняя мама, молодая многодетная мама и самоотверженная мама ― участницы 8 недели

Юлия с мужем воспитывают 6-летнюю дочь Киру. Героиня уже 7 лет в декрете. Пара очень долго пыталась стать родителями. Юля оставила работу для этого и теперь полностью занимается воспитанием дочери и домашними делами, а муж обеспечивает семью. Она считает себя супермамой, потому что сосредоточила все внимание на воспитании ребенка.

Знакомство с жизнью Юли началось со споров ― она встретила мамочек в крохотной пижамке, которую некоторые назвали слишком откровенной.

Хозяйка похвасталась размерами своей кухни и рассказала, что избавила мужа от всех обязательств по дому в пользу зарабатывания денег. Единственное, что он делает, ― моет посуду вечером. Со своей стороны соперницы осудили Юлю за захламленную кухню, на которой очень много лишних вещей. В холодильнике они обнаружили много вредных продуктов: Юля рассказала, что готовит блюда на маргарине и позволяет дочери пить сладкую воду. Она призналась, что уделяет до 2 часов приготовлению пищи. Также она отвозит и забирает дочь из садика, который находится в 10 минутах ходьбы от дома.

Юля проводит весь день за покупкой еды, шопингом, СПА-процедурами и массажем, катанием на велосипеде или вообще просто лежит дома и расслабляется. Она считает, что должна быть ухоженной. Однако не все участницы согласились, что Юля выглядит настолько прекрасно, как рассказывает.

Муж Юли владеет дизайнерской студией, его доходов хватает с головой. Юля утверждает, что живет на расслабоне и вдохновляет его.

Во время общения домашняя мама рассказала, что имеет три высших образования: коммерческая деятельность, экономика предприятий и менеджмент по подбору персонала. Она говорит, что очень много работала и к 25 годам устала и сменила деятельность. Как рассказ Юлии оценил Дмитрий Карпачев, и что ответили ей соперницы?

При знакомстве с участницами дочь героини продемонстрировала свои интеллектуальные способности, однако мама была очень суровой с ней.

Гости увидели, что Кира прекрасно рисует, но Юля не отдает ее в художественную школу. А когда конкурентки решили спросить о лишнем весе девочки, Юля отправила дочь и сказала о заключении терапевтов.

Также героиня рассказала, что они собираются покупать новую квартиру. Сейчас у них с мужем интимная жизнь лишь на выходных, когда Кира у бабушки. Юля не терпит публичных проявлений любви.

Во время ужина маминспекция допросила мужа Юли. Ему нравится, что он работает, а жена дома, ― так он чувствует себя мужчиной. В 21 год он действительно искал жену и интеллектуальное единство. Он сам признался, что подкаблучник. Как это прокомментировал эксперт программы? В чем призналась Юля во время ужина?

Как прошел разговор домашней мамы Юли с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 29 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.