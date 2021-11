15 листопада на телеканалі СТБ вийшов 29 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як домашня мама Юля виховує доньку? Чи стежить вона за здоров’ям дитини? Чим Юля займається замість роботи? Чи подобається чоловікові домашньої мами Юлі їхнє життя?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: топова мама, домашня мама, молода багатодітна мама і самовіддана мама ― учасниці 8 тижня

Юлія з чоловіком виховує 6-річну доньку Кіру. Героїня вже 7 років у декреті. Пара дуже довго намагалася стати батьками. Юля полишила роботу задля цього і тепер повністю займається донькою та хатніми справами, а чоловік забезпечує сім’ю. Вона вважає себе супермамою, бо зосередила всю увагу на вихованні дитини.

Знайомство з життям Юлі почалося із суперечок ― вона зустріла матусь у крихітній піжамці, яку дехто назвав занадто відвертою.

Господиня похвалилася розмірами своєї кухні та розповіла, що позбавила чоловіка всіх домашніх обов’язків на користь заробітку грошей. Єдине, що він робить, ― миє посуд увечері. Зі свого боку конкурентки розкритикували Юлю за захаращену кухню, на якій дуже багато зайвих речей. У холодильнику вони знайшли чимало шкідливих продуктів. Юля розповіла, що готує страви на маргарині і дозволяє доньці пити солодку воду. Вона зізналася, що приділяє до 2 годин приготуванню їжі. Також домашня мама відвозить і забирає доньку із садочка, котрий за 10 хвилин ходьби від дому.

Юля проводить весь день за закупівлею їжі, шопінгом, СПА-процедурами та масажем, катанням на велосипеді або взагалі просто лежить вдома і розслабляється. Вона вважає, що має бути доглянутою. Проте не всі учасниці погодилися, що Юля виглядає настільки чудово, як розповідає.

Чоловік героїні має дизайнерську студію, його доходів вистачає з головою. Юля стверджує, що живе на розслабоні і надихає його.

Під час спілкування Юля розповіла, що має три вищі освіти: комерційна діяльність, економіка підприємств і менеджмент із добору персоналу. Вона каже, що дуже багато працювала і до 25 років втомилася та змінила діяльність. Як розповідь Юлі оцінив Дмитро Карпачов, і що відповіли їй суперниці?

Під час спілкування з учасницями донька героїні продемонструвала свої інтелектуальні здібності, проте мама була дуже суворою з нею. Гості побачили, що Кіра чудово малює, проте Юля не віддає її до художньої школи. А коли конкурентки вирішили запитати про зайву вагу дівчинки, Юля відправила доньку і сказала їм про висновки терапевтів.

Також героїня розповіла, що вони збираються купувати нову квартиру. Зараз у них із чоловіком інтимне життя лише на вихідних, коли Кіра у бабусі. Юля не терпить публічних проявів кохання.

Під час вечері мамінспекція допитала Юлиного чоловіка. Йому подобається, що він працює, а дружина вдома, ― так він почувається чоловіком. У 21 він справді шукав дружину та інтелектуальну єдність. Чоловік сам зізнався, що підкаблучник. Як це прокоментував експерт програми? У чому зізналася Юля під час вечері?

Як пройшла розмова домашньої мами Юлі з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 29 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.