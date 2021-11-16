16 ноября на телеканале СТБ вышел 30 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание.

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Топовая мама Дарья живет с мужем Дмитрием 10 лет. У них есть 3-летний сын Ливан, названный в честь друга Дмитрия. Они водят ребенка в частный садик и обеспечивают дорогими педагогами. Дарья не была в декрете. Она считает себя супермамой, потому что они с мужем делают все для светлого будущего своего ребенка.

Семья героини живет в 3 км от Киева, туда ведет разбитая дорога. С порога девушек встретил пришедший из охранной компании управляющий. Мужчина следит за тем, чтобы на территории было комфортно и безопасно, он живет там и может проводить все работы. Хозяева также стараются сами кормить его ужинами и обедами.

Дарья с порога предложила гостям красную рыбу, икру и шампанское. Она рассказала, что взяла выходной, а могла бы заработать от пятисот до тысячи долларов. Также отметила, что рыночная цена их дома ― около 13 миллионов гривен.

Дарья рассказала, что работала до 20 часов в сутки. Во время беременности она не меняла график до 6 месяца, а на работу вышла через 30 дней после родов. Участницы не одобрили ее трудоголизм. Однако Дмитрий Карпачев отметил, что существуют проактивные женщины и не следует их осуждать за образ жизни. Дарья вспомнила, что у нее две специальности — техническая и психологическая. Она решила заниматься новой профессией с 19 лет, потому что ее увлек перманентный макияж.

Героиня познакомила гостей со своим мужем Дмитрием, и участницы начали обсуждать, что он занимается не типичной для мужчин работой. Он рассказал, что, действительно, мужчины-мастера перманентного макияжа ― большая редкость, поэтому у него много клиентов. Конечно, сначала с ними перестали общаться друзья и близкие, Дмитрию пришлось учиться новой профессии. Однако оно того стоит.

Дарья сказала, что убирать ей помогает девочка, которой они платят. Дома у нее было достаточно чисто, дом большой и красивый. Но когда хозяева привезли Ливана домой, мамочки были возмущены тем, что отец посадил за руль 3-летнего ребенка. В ответ родители заявили, что это не дорога, потому что нет дорожных знаков ― значит, ездить можно. Как такую ​​ситуацию прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Пока хозяев не было дома, конкурентки почитали отзывы о салоне Дарьи и Дмитрия. По их словам, там больше половины ― отрицательные. Они решили спросить у героини об этом.

Во время общения с Ливаном маминспекция обнаружила, что он не проявляет сверхспособностей ― просто владеет всеми навыками, свойственными его возрастной категории. Кроме того, они отметили, что в помпезном здании детская достаточно невелика по сравнению с другими комнатами. Методы воспитания ребенка вызвали споры между хозяевами и гостями, поэтому Дмитрий пригласил женщин на ужин во двор.

Во время общения с Дмитрием участницы узнали, что ему не хватает внимания жены и он скучает по ней. Однако за ужином он возразил, что такое обсуждалось. За столом Дарья рассказала, что она была очень бедна в детстве и поставила себе цель стать богатой и счастливой.

Как прошел разговор топовой мамы Дарьи с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 30 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 30 выпуск: Топовая мама Дарья управляет бизнесом и мужем Героиней 30 выпуска проекта Супермама 4 стала топовая мама Дарья, которая строит бизнес и мужа. Как прошла инспекция в 30 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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