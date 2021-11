16 листопада на телеканалі СТБ вийшов 30 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Хто головний у сім’ї топової мами Дар’ї? Як вона виховує сина? Як самореалізувалася топова мама, і чи щаслива в неї сім’я?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: топова мама, домашня мама, молода багатодітна мама і самовіддана мама ― учасниці 8 тижня

Топова мама Дар’я живе з чоловіком Дмитром 10 років. У них є 3-річний син Ліван, названий на честь Дмитрового друга. Батьки водять дитину у приватний садочок і забезпечують дорогими педагогами. Дар’я не була в декреті. Вона вважає себе супермамою, бо вони з чоловіком роблять усе для світлого майбутнього свого сина.

Сім’я героїні живе за 3 км від Києва, туди веде розбита дорога. З порогу дівчат зустрів управитель, який прийшов з охоронної компанії. Чоловік стежить за тим, щоб на території було комфортно і безпечно, він живе там і може проводити всі роботи. Його також намагаються самі годувати обідами і вечерями.

Дар’я з порогу запропонувала суперницям червону рибу, ікру та шампанське. Вона розповіла, що взяла вихідний, а могла би заробити від п’ятисот до тисячі доларів. Також зазначила, що ринкова ціна їхнього будинку ― приблизно 13 мільйонів гривень.

Дар’я розповіла, що працювала до 20 годин на добу. Під час вагітності вона не змінювала графіку до 6-го місяця, а на роботу вийшла через 30 днів після пологів. Учасниці не схвалили її трудоголізму. Проте Дмитро Карпачов зазначив, що існують проактивні жінки і не варто їх осуджувати за спосіб життя. Дар’я згадала, що вона має дві спеціальності ― технічну і психологічну. Вона вирішила займатися новою професією з 19 років, бо її захопив перманентний макіяж.

Героїня познайомила гостей зі своїм чоловіком Дмитром, і учасниці почали обговорювати, що він займається не типовою для чоловіків роботою. Він розповів, що, справді, чоловіки-майстри перманентного макіяжу ― велика рідкість, тому в нього багато клієнтів. Звичайно, спочатку з ними перестали спілкуватися друзі та близькі, Дмитрові довелося вчитися нової професії. Проте воно того варте.

Дар’я сказала, що прибирати їй допомагає дівчинка, якій вони платять. Вдома у неї доволі чисто, будинок великий і красивий. Та коли господарі привезли Лівана додому, матусі були обурені тим, що батько посадив за кермо 3-річну дитину. У відповідь батьки заявили, що це не дорога, бо немає дорожніх знаків ― отже, їздити можна. Як таку ситуацію прокоментував Дмитро Карпачов?

Поки хазяїв не було вдома, мами почитали відгуки про салон Дар’ї та Дмитра. За їхніми словами, більше половини з них ― негативні. Вони вирішили розпитати героїню про це.

Під час спілкування з Ліваном мамінспекція виявила, що він не проявляє надздібностей ― просто має всі навички, притаманні його віковій категорії. Крім того, вони зазначили, що в помпезній будівлі дитяча доволі невелика порівняно з іншими кімнатами. Методи виховання дитини викликали суперечки між господарями та гостями, тому Дмитро запросив жінок на вечерю надвір.

Під час спілкування з Дмитром учасниці дізналися, що йому бракує уваги дружини і він сумує за нею. Проте за вечерею він заперечив, що таке обговорювалося. За столом Дар’я розповіла, що вона була дуже бідна в дитинстві і поставила собі мету стати багатою і щасливою.

Як пройшла розмова топової мами Дар’ї з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 30 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.