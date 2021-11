18 листопада на телеканалі СТБ вийшов 32 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Яке дитинство було в Заріни? Чому батьки їй нічого не залишили? Що зробив чоловік Заріни, і чому він не допомагає? Як вона забезпечує доньку? І хто переміг на 8 тижні?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: топова мама, домашня мама, молода багатодітна мама і самовіддана мама ― учасниці 8 тижня

Заріна сама виховує доньку, поки її чоловік на заробітках у Європі. Вона не дозволяє собі купувати новий одяг, косметику та дорогу їжу, а всі гроші витрачає на дитину. Заріна вважає себе супермамою, бо донька в неї на першому місці.

Героїня зустріла конкуренток на роботі ― вона працює на автомийці три через три дні і наймає няню за 600 гривень на день. Матусі були шоковані тим, що Заріна не хоче шукати іншу роботу, бо каже, що нічого більше не вміє. За освітою вона швачка, проте не вважає це своїм покликання. А на стажування та співбесіди нема часу. Самовіддана мама зізналася, що в усьому економить на собі, миє голову яйцем і лопухом. У спілкуванні з учасницями сказала, що хотіла би свій дім, проте її запити досить скромні. Як Дмитро Карпачов оцінив поведінку Заріни, про що вона свідчить?

Дар’я запропонувала помити її машину, а потім вони поїхали до няні знайомитися з донькою. З нянею Заріна співпрацює вже місяць за порадою знайомих і довіряє їй.

Як пройшло спілкування мамінспекції з донькою героїні Марією? Заріна розповіла, що вчить із нею віршики. Дівчинка порахувала для гостей до шести, розказала, чим її годують, і подякувала за подарунки. Дар’я спробувала взяти Машу за руку й забрати, і дівчинка без мами пішла. Але що про це сказав експерт програми, чи згоден він із Дар’єю?

Заріна розповіла про свого чоловіка ― батька Марії, бо дитина почала показувати на всіх чоловіків навкруги і називати їх татами. Вони прожили 10 років ― вона прийшла до нього на роботу на автомийку, а потім пара почала жити разом. Заріна народила доньку в статусі коханки. Чоловік винаймав квартиру, у нього був свій бізнес. Проте щось трапилося з його роботою, і він поїхав на заробітки до Польщі 4 місяці тому. Після цього перестав допомагати і взагалі пропав. Заріна сама пішла шукати роботу і забезпечувати сім’ю. Вона сподівалася, що все зміниться, а зараз їй образливо лише за дитину ― за себе вона не хвилюється.

Заріна запросила мам у паб на автомийці, де їй дозволив посидіти начальник. Вона шокувала їх тим, що не має власного дому, а живе з донькою у знайомої, ніде не прописана, ― купує прописку тоді, коли їй треба звернутися до якихось установ.

Героїня розповіла, що вона ― наймолодша дитина в сім’ї, і їй не дісталося нічого. Батьки пили, і її виховували бабуся й дідусь. Після їхньої смерті Заріну забрав батько, який дуже сильно пив, а потім повісився. Тому вона поїхала до Києва і жила там, як могла. Родичі їй не допомагають, у них своє життя.

Дівчата дали багато порад Заріні, і вона пообіцяла дослухатися до них.

Як пройшла розмова самовідданої мами з Дмитром Карпачовим і хто перемогла на 8 тижні ― дивіться у повному 32 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.