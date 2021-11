У 28 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці сьомого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама-досягаторка Аня, мати й мачуха в одній особі Любов, мама в кайф Христина чи мама-екологиня Зіна? Про результати читайте в матеріалі.

Мама-досягаторка Аня пройшла курси і влаштувалася тритментологом у салон краси, заробляє по 80 тисяч і виховує доньку. Вона вимагає від дитини бути ідеальною, каліграфічно писати і водить її на велику кількість гуртків. Аня збирається вийти заміж за хлопця, молодшого за неї. Вона принципово не готує і тільки замовляє їжу.

Любові 48 років, вона виховує 12-річного сина, а її чоловік трагічно загинув, коли хлопчику було 5 років. Мама поділила із сином Богданом хатню роботу, привчає його геть усе вміти робити самому. Хлопчик навчається посередньо, але багато років займається танцями і футболом ― саме ці захоплення мають стати його професією.

Христина заміжня за бізнесменом Романом, старшим за неї на 33 роки. Разом вони виховують двох доньок від попередніх шлюбів і спільну однорічну донечку. Сім’я живе в 3-поверховому будинку чоловіка. Христина не працює, вони поділили бізнес Романа ― він займається нерухомістю. Мама в кайф стверджує, що в них неймовірний секс і що діти щасливі жити великою дружньою сім’єю.

Зіна з чоловіком-моряком виховують двох дітей: 4-річного Макара та 1-річну Марусю. Поки він у плаванні, вона самотужки справляється з малюками та господарством. Діти багато бавляться, у Марусі особливий режим харчування, а мама ще й годує її грудьми. Зіна захопилася екоактивізмом, сортує і здає сміття, у чому чоловік її повністю підтримує.

Аня і Любов ображали одна одну та провокували через оцінки, аж поки Любов не вдарила Аню. Жінки зчепилися просто під час знімання проєкту, й інші матусі почали їх розбороняти та розсаджувати.

Оскільки Аня поставила конкуренткам нуль балів, Дмитро Карпачов вирішив «повернути» їй нулі та дискваліфікувати.

Експерт розсудив віддати 10 балів тій учасниці, котра найкраще реалізувалася в усіх сферах, за якими оцінювали матусь на проєкті. На думку Карпачова, це Зіна. Отже, переможницею 7 тижня «Супермами» стала мама-екологиня Зіна.

