11 листопада на телеканалі СТБ вийшов 28 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мама-екологиня Зіна прийшла до екоактивізму? За що живе її сім’я, і які в неї стосунки з чоловіком? Як героїня виховує двох дітей? І хто переміг на сьомому тижні «Супермами»?

Мама-екологиня Зіна у шлюбі з чоловіком Єгором, на 3 роки старшим за неї. У них є двоє діточок: 4-річний Макар та однорічна Маруся. Зіна створила власний бренд екоторб, займається сортуванням сміття та екоактивізмом. Вона встигає доглядати двох дітей і вести господарство, поки чоловіка-моряка немає вдома.

Зіна продемонструвала велику світлу квартиру, яку сама ж проєктувала. Вона показала кухню та розповіла, що Маруся ― дитина з особливим режимом харчування. У них уже були випадки, коли доводилося викликали лікаря через проблеми з травленням у дівчинки. Тому мама купує їй продукти, від яких не буде проблем. Крім того, Зіна ще тримає доньку на грудному вигодовуванні, незважаючи на пов’язаний із цим дискомфорт у повсякденних справах.

Після знайомства з Марусею героїня залишила суперниць проводити інспекцію кухні. Вона показала, як сортує сміття і що для цього спеціально спроєктувала додаткові шафи.

Що знайшли конкурентки в холодильнику Зіни? Чи були вони задоволені результатами інспекції?

Зіна показала свій балкон ― це її місце відпочинку після напруженого дня.

Також вона познайомила дівчат із сином Макаром. Матусі помітили, що хлопчик багато бешкетує, і Зіна не завжди встигає справлятися з двома дітьми.

Героїня розповіла про своє знайомство з майбутнім чоловіком Єгором. Він їй відразу сподобався. Згодом Єгор пішов у плавання, тож вони спілкувалися по інтернету. Зіна зізналася, що в них був навіть онлайн-інтим. Вона з нетерпінням чекає його повернення з плавань. Чоловік їй в усьому допомагає, а вона почувається «дівчинкою на ручках».

Зіна приготувала легку вечерю і познайомила учасниць із чоловіком. Вони з великим задоволенням розпитали його про те, чи ходить він до повій у порту, як виховує сина, якщо не бачить його по пів року, а також як ставиться до того, що в Зіни було багато чоловіків до нього. Єгор зазначив, що його батько теж моряк і він знайомий із ситуацією, а щодо зрад ― то вони дорослі люди, і гормональний вибух минув після 20-22 років.

Як пройшла розмова мами-екологині Зіни з Дмитром Карпачовим і хто переміг на 7 тижні ― дивіться у повному 28 випуску 4 сезону «Супермами».

