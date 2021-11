8 листопада о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 25 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На сьомому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама в кайф Христина, мама-досягаторка Аня, мати й мачуха в одній особі Любов та мама-екологиня Зіна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама в кайф Христина

Христина виховує двох доньок: однорічну Іду та 8-річну Єву. Чоловік значно старший за неї. Вона вважає, що якщо є можливість не працювати, то треба нею користуватися. Вони мають пасивний дохід, і частину його Христина отримала в подарунок.

Мама-досягаторка Аня

Аня з 22-річним чоловіком виховують 8-річну доньку. Професія тритментолога приносить мамі-досягаторці щомісячний дохід до 80 тисяч. Донька постійно ходить на всілякі гуртки, у тому числі на робототехніку та іврит.

Мати й мачуха в одній особі Любов

Любов ― психологиня, проводить трансформаційні ігри. Вона вдова, і в її житті один чоловік ― 12-річний син Богдан. Він виконує всю чоловічу роботу в домі, а також уміє готувати, прибирати і хоче стати президентом України з 3,5 років.

Мама-екологиня Зіна

У Зіни двоє дітей: 4-річний Макар та однорічна Маруся. Вона стала ініціаторкою переходу на екологічний спосіб життя: її сім’я відмовилася від пакетів, сортує сміття, миє і сушить його, а потім відправляє на переробку. Також Зіна ― прихильниця натурального грудного вигодовування і годує доньку навіть на вулиці в натовпі.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість та саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

