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«Супермама» 4 сезон: Мама в кайф, мама-достигатор, мать и мачеха в одном лице и мама-эколог ― участницы 7 недели

05.11.2021

8 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 25 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новые участницы продемонстрируют, что они знают толк в материнстве лучше других, и попробуют получить титул «супермама». На седьмой неделе сезона за желанное звание будут бороться: мама в кайф Кристина, мама-достигатор Аня, мать и мачеха в одном лице Любовь и мама-эколог Зина. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Сумермама 4

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Мама в кайф Кристина

Сумермама 4

Кристина воспитывает двоих дочерей: годовалую Иду и 8-летнюю Еву. Муж намного старше нее. Она считает, что если есть возможность не работать, то нужно этим пользоваться. У них пассивный доход, и часть его Кристина получила в подарок.

Мама-достигатор Аня

Сумермама 4

Аня с 22-летним мужем воспитывают 8-летнюю дочь. Профессия тритментолога приносит маме-достигатору ежемесячный доход коло 80 тысяч. Дочка постоянно ходит на всевозможные кружки, в том числе на робототехнику и иврит.

Мать и мачеха в одном лице Любовь

Сумермама 4

Любовь ― психолог, проводит трансформационные игры. Она вдова, и в ее жизни один мужчина ― 12-летний сын Богдан. Он делает всю мужскую работу в доме, а также умеет готовить, убирать и хочет стать президентом Украины с 3,5 лет.

Мама-эколог Зина

Сумермама 4

У Зины двое детей: 4-летний Макар и годовалая Маруся. Она стала инициатором перехода на экологичный образ жизни: ее семья отказалась от пакетов, сортирует мусор, моет и сушит его, а потом отправляет на переработку. Также Зина ― приверженка натурального грудного вскармливания и кормит дочку даже на улице в толпе.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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