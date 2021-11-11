11 ноября на телеканале СТБ вышел 28 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мама-эколог Зина пришла к экоактивизму? За что живет ее семья, и какие у нее отношения с мужем? Как Зина воспитывает двоих детей? И кто победил в 28 выпуске «Супермамы»?

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Мама-эколог Зина замужем за Егором, который на 3 года старше ее. У них двое детей: 4-летний Макар и годовалая Маруся. Зина создала собственный бренд экосумок, занимается сортировкой мусора и экоактивизмом. Она успевает ухаживать за двумя детьми и вести хозяйство, пока мужа-моряка нет дома.

Зина продемонстрировала большую светлую квартиру, которую сама же спроектировала. Она показала кухню и рассказала, что Маруся ― ребенок с особым режимом питания. У них уже был случай, когда пришлось вызывать врача из-за проблем с пищеварением у девочки. Поэтому мама покупает ей продукты, от которых не будет проблем. Кроме того, Зина еще держит дочь на грудном вскармливании, несмотря на связанный с этим дискомфорт в повседневных делах.

После знакомства с Марусей Зина оставила соперниц проводить инспекцию кухни. Она показала, как сортирует мусор и что для этого специально проектировала дополнительные шкафы.

Что нашли соперницы в холодильнике Зины? Удовлетворили ли их результаты инспекции?

Зина показала свой балкон ― это ее место отдыха после напряженного дня.

Также она познакомила девушек с сыном Макаром. Мамочки заметили, что мальчик много озорничает и Зина не всегда успевает справляться с двумя детьми.

Героиня рассказала, как она познакомилась с будущим мужем Егором. Он ей сразу понравился. Вскоре Егор ушел в плавание, поэтому они общались по интернету. Зина призналась, что у них был даже онлайн-интим. Она с нетерпением ждет его возвращения. Мужчина ей во всем помогает, а она чувствует себя «девочкой на ручках».

Зина приготовила легкий ужин и познакомила участниц с мужем. Они с большим удовольствием расспросили его о том, ходит ли он к проституткам в порту, как воспитывает сына, если его не видит по полгода, а также как относится к тому, что у Зины было много мужчин до него. Егор отметил, что его отец тоже моряк и он знаком с ситуацией, а что касается измен ― то они взрослые люди, и гормональный взрыв прошел после 20-22 лет.

Как прошел разговор мамы-эколога Зины с Дмитрием Карпачевым и кто победил на 7 неделе ― смотрите в полном 28 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 28 выпуск: Мама-эколог Зина полностью доверяет мужу Героиней 28 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-эколог Зина, воспитывающая детей пока мужчина в плавании. Кто победит на 7 неделе Супермама 4 - читайте на сайте

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