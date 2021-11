8 листопада на телеканалі СТБ вийшов 25 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Які мами стали учасницями 7 тижня проєкту? Як побудувала життя мама-досягаторка Аня? Чому вона вирішила зустрічатися з хлопцем, молодшим за неї? Як її дочка сприймає виховання мами?

Мама-досягаторка Аня вперше вийшла заміж у 18 років, але була нещаслива у шлюбі. Тоді в неї народилася донька Кароліна, яку героїня любить усім серцем. Після розлучення вона сама виховувала дитину, знайшла свою професію і створила побут, який їй подобається. Аня стала тритментологинею і вперто працювала, поки змогла досягти зарплати в 80 тисяч на місяць, придбала свою машину і затишне житло для себе та доньки. Вона живе з новим супутником, якому лише 22 роки. Аня вважає себе супермамою, бо вона робить усе для майбутнього своєї дитини.

Знайомство учасниць зі способом життя Ані почалося з її роботи, де вона показала новим подругам, як працює і чого досягла. У її кабінеті в салоні краси навіть є іграшки Кароліни, а донька проводить із нею час, коли вже закінчила свої гуртки та школу, а мама ще зайнята. Аня провела одній з мам процедуру, і та була задоволена результатом. Однак усі конкурентки заявили, що не готові платити майстрові ТАКІ гроші, як за розцінками Ані.

Після знайомства із самореалізацією Ані вона запросила учасниць додому. Там був ідеальний порядок і чистота, а в холодильнику лише готова їжа. Суперниці вирішили, що Аня викликала клінінгову компанію для проєкту, але господиня зазначила, що вона прибирає сама. Зате не готує. Аня не любить готувати і замовляє їжу. Як на це відреагував Дмитро Карпачов ― дивіться у випуску.

Гості попросили Кароліну продемонструвати, що вона може сама собі знайти їжу, хоч вони з мамою не готують. Дівчинка склала з нарізаної ковбаси та хліба бутерброд та пішла у своїх справах. Після інспекції кухні суперниці перейшли до дитячої і почали розпитувати про життя Кароліни. Аня водить її на багато різних гуртків, що трохи здивувало і мам, і Дмитра Карпачова. Героїня хоче, щоб її донька була найуспішнішою і найкращою, і порівнює її успішність з іншими дітьми. Вона навіть відвела Кароліну на курси моделей. Конкурентки несхвально поставилися до позиції Ані та при особистому спілкуванні поцікавилися, як навчається дівчинка і що робить мама, якщо вона приносить погані оцінки зі школи. Що розповіла Кароліна? Як Аня ставиться до своєї дочки?

Чому запитання про тата викликало сльози в Кароліни? На цьому моменті Аня м’яко припинила розмову, і коли дівчинка пішла, розповіла про першого чоловіка. Батько Кароліни був набагато старшим за Аню, зустрічався з нею 2,5 року, а у 18 покликав її заміж. Спочатку в їхньому шлюбі все було добре, але згодом він почав не дуже адекватно поводитися ― пропадати місяцями, були підозри в зрадах або кримінальних нахилах. Аня вирішила розлучитися з ним, коли той при Кароліні штовхнув дружину в шафу. Після цього вона з батьками сама займалася донькою. Новий її обранець уже зробив Ані пропозицію. Проте він не зміг бути присутнім на шоу, оскільки його призвали до армії.

Що ж героїня розповіла за вечерею? Чому розмова знову мало не переросла в скандал?

Як пройшла розмова мами-досягаторки Ані з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 25 випуску 4 сезону «Супермами».

