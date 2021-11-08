8 ноября на телеканале СТБ вышел 25 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какие мамы стали участницами 7 недели проекта? Как построила жизнь мама-достигатор Аня? Почему она решила встречаться с парнем моложе нее? Как ее дочь воспринимает воспитание мамы?

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Мама-достигатор Аня первый раз вышла замуж в 18 лет, но была несчастлива в браке. Тогда у нее родилась дочь Каролина, которую героиня любит всем сердцем. После развода она сама воспитывала ребенка, нашла свою профессию и создала быт, какой ей нравится. Она стала тритментологом и упорно работала, пока смогла добиться зарплаты в 80 тысяч в месяц, приобрести свою машину и уютное жилье для себя и дочки. Аня живет с новым спутником, которому только 22 года. Она считает себя супермамой, потому что делает все для будущего своей дочери.

Знакомство участниц с образом жизни Ани началось с ее работы, где она показала новым подругам, как работает и чего добилась. В ее кабинете в салоне красоты даже есть игрушки Каролины, а дочь проводит с ней время, когда уже закончила свои кружки и школу, а мама еще занята. Аня провела одной из мам процедуру, и та была довольна результатом. Но все мамы заявили, что не готовы платить мастеру ТАКИЕ деньги, как по расценкам Ани.

После знакомства с самореализацией Ани она пригласила участниц домой. Там был идеальный порядок и чистота, а в холодильнике только готовая еда. Соперницы решили, что Аня вызвала клининговую компанию для проекта, однако хозяйка отметила, что убирает она сама. Но зато не готовит. Аня не любит готовить и заказывает еду. Как на это отреагировал Дмитрий Карпачев ― смотрите в выпуске.

Гости попросили Каролину продемонстрировать, что она может сама себе найти еду, хоть они с мамой не готовят. Девочка сложила из нарезанной колбасы и хлеба бутерброд и отбыла по своим делам. После инспекции кухни участницы перешли к детской и расспросам о жизни Каролины. Аня водит ее на всевозможные кружки, что немного удивило и мам, и Дмитрия Карпачева. Героиня хочет, чтобы ее дочь была самой успешной и самой лучшей среди остальных, и сравнивает ее успеваемость с другими детьми. Она даже отвела Каролину на курсы моделей. Соперницы с неодобрением отнеслись к позиции Ани и при личном общении поинтересовались, как учится девочка и что делает мама, если она приносит плохие оценки из школы. Что рассказала Каролина? Как Аня относится к своей дочери?

Почему вопрос о папе вызвал слезы у Каролины? На этом моменте Аня мягко прекратила разговор, и когда девочка ушла, рассказала о первом муже. Отец Каролины был намного старше Ани, встречался с ней 2,5 года, а в 18 позвал ее замуж. Сначала в их браке все было хорошо, но со временем он начал не очень адекватно себя вести ― пропадать на месяцы, были подозрения в изменах или криминальных наклонностях.

Аня решила развестись с ним, когда тот при Каролине толкнул жену в шкаф. После этого она с родителями сама занималась дочкой. Новый парень уже сделал Ане предложение. Но он не смог присутствовать на шоу, так как его призвали в армию.

Что же героиня рассказала во время ужина? Почему разговор снова чуть не перерос в скандал?

Как прошел разговор мамы-достигатора Ани с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 25 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 25 выпуск: мама-достигатор Аня заставляет дочь быть лучшей из лучших во всем Героиней 25 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-достигатор Аня, которая сама обеспечивает себя и дочь. Как прошла инспекция в 25 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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