10 листопада на телеканалі СТБ вийшов 27 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як Христина побудувала сім’ю з новим чоловіком? Як вона виховує дочок? І що розповіла про свій шлюб на проєкті?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама в кайф, мама-досягаторка, мати й мачуха в одній особі та мама-екологиня ― учасниці 7 тижня

Мама в кайф заміжня за чоловіком, на 33 роки старшим за неї, проте вік для неї не головне ― вона вважає, що він має бути не старшим за її дідуся. Христина виховує двох доньок: 8-річну Єву та однорічну Іду, ― і вважає себе супермамою, бо вона ― мама в кайф: встигає і розважатися, і проводити час із дітьми.

Героїня запросила учасниць «Супермами» спочатку в готель із басейном. Вона розповіла, що кілька разів на тиждень сім’я починає день із дітьми саме так: вони їдуть у готель і відпочивають біля басейну. Христина бере з собою не тільки Єву та Іду, а й доньку чоловіка ― 12-літня дівчинка багато часу проводить із ними.

Мама в кайф представила конкуренткам свого чоловіка Романа. Вони познайомилися 4 роки тому на сайті знайомств ― тоді Христині було 22 роки. Наступного дня він повіз її до Парижа ― на День закоханих. Як Роман пояснив мамам, чому він обрав Христину, і скільки дружин у нього було? Як на це відреагували учасниці «Супермами»?

Христина розповіла про свій бізнес і стосунки. Після цього вони поїхали до неї додому. Христина і Роман живуть у 3-поверховому будинку. Вона познайомила суперниць з молодшою дочкою Ідою, а ті вирішили перевірити, як мама займається її розвитком. Як прокоментував Дмитро Карпачов їхній експеримент?

Героїня розповіла, як Єва відреагувала на народження сестри від іншого чоловіка. Вона також розказала, що вони наймають няню для дітей, а раз на тиждень запрошують помічницю для прибиранням. Кухня Христини не пройшла мамконтроль ― жінки знайшли там гребінець, а також брудний посуд та поверхні. Що Дмитро Карпачов сказав про користування одним гребінцем із дочкою?

Христина розповіла про харчування в їхній сім’ї і про те, які звички в її коханого. Що суперниці знайшли в її холодильнику?

Учасниці познайомилися з Євою та відразу змогли особисто поспілкуватися з нею. Аня принесла шкідливу їжу Єві, але сказала, що ці продукти їсти не можна. Що Дмитро Карпачов зазначив про таку поведінку жінки?

Чому Єва закінчила тільки 1 клас у 8 років, і який у неї улюблений предмет? Дівчинка сказала, що мама допомагає їй з уроками, і показала свої оцінки. Вона хоче стати художницею, тому вчиться в художній школі. Єва багато спілкується з татом. На запитання гостей вона розповіла, що мама розлучилася з ним, бо шукала чоловіка, який буде багато заробляти. Також дівчинка сказала, що Роман поставив умову називати його тільки татом.

Гості поспілкувалися також із Сонею ― дочкою Романа. Вона розповіла, як відреагувала на розлучення тата і як сприйняла появу Христини в її житті.

Мама в кайф показала спальню і розповіла про свої стосунки з Романом та про причину розлучення з першим чоловіком ― Андрієм. Також вона пояснила, що не має вищої освіти, бо батьки запропонували або йти вчитися, або подарувати їй магазин.

Господарі запросили гостей на святкову вечерю. Як Роман відповів на запитання матусь щодо ставлення до рідної дочки та прийомної? Що стало відомо про Христину і Романа під час спілкування?

Як пройшла розмова мами в кайф Христини з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 27 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.