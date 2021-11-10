10 ноября на телеканале СТБ вышел 27 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как Кристина построила семью с новым мужчиной? Как она воспитывает дочерей? И что рассказала о своем браке на проекте?

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Мама в кайф замужем за мужчиной, на 33 года старше ее, однако возраст для нее не главное ― она считает, что он должен быть не старше ее дедушки. Кристина воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Еву и годовалую Иду, ― и считает себя супермамой, потому что она ― мама в кайф: успевает и развлекаться, и проводить время с детьми.

Героиня пригласила участниц «Супермамы» сначала в отель с бассейном. Она рассказала, что несколько раз в неделю семья начинает день с детьми именно так: они едут в отель и отдыхают у бассейна. Она берет с собой не только Еву и Иду, но и дочь мужа ― 12-летняя девочка много времени проводит с ними.

Мама в кайф представила конкуренткам своего мужа Романа. Они познакомились 4 года назад на сайте знакомств ― тогда Кристине было 22 года. На следующий день он повез ее в Париж ― на День влюбленных. Как Роман объяснил мамам, почему он выбрал Кристину, и сколько жен у него было? Как на это отреагировали участницы «Супермамы»?

Кристина рассказала о своем бизнесе и отношениях. После этого они поехали к ней домой. Кристина и Роман живут в 3-этажном доме. Она познакомила соперниц с младшей дочерью Идой, а те решили проверить, как мама занимается ее развитием. Как прокомментировал Дмитрий Карпачев их эксперимент?

Кристина поведала, как Ева отреагировала на рождение сестры от другого мужчины. Она также рассказала, что они нанимают няню для детей, а раз в неделю приглашают помощницу для уборки. Кухня Кристины не прошла мамконтроль ― женщины нашли там расческу, а также грязную посуду на поверхности. Что Дмитрий Карпачев сказал о пользовании одной расческой с дочерью?

Кристина рассказала о питании в их семье и о том, какие привычки у ее любимого. Что мамы нашли в ее холодильнике?

Гости познакомились с Евой и сразу смогли лично пообщаться с ней. Аня принесла вредную пищу Еве, но сказала, что эти продукты есть нельзя. Что Дмитрий Карпачев отметил по поводу такого поведения женщины?

Почему Ева закончила только 1 класс в 8 лет, и какой у нее любимый предмет? Девочка сказала, что мама помогает ей с уроками, и показала свои оценки. Она хочет стать художницей, потому учится в художественной школе. Ева много общается с папой. На вопрос гостей она рассказала, что мама развелась с ним, потому что искала мужчину, который будет много зарабатывать. Также девочка сказала, что Роман поставил условие называть его только папой.

Участницы пообщались также с Соней ― дочерью Романа. Она рассказала, как отреагировала на развод папы и как восприняла появление Кристины в ее жизни.

Героиня показала спальню и рассказала о типе отношений с Романом и о причине развода с первым мужем ― Андреем. Также она объяснила, что не имеет высшего образования, потому что родители предложили либо идти учиться, либо подарить ей магазин.

Хозяева пригласили гостей на праздничный ужин. Как Роман ответил на их вопросы об отношении к родной и приемной дочери? Что стало известно о Кристине и Романе во время общения?

Как прошел разговор мамы в кайф Кристины с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 27 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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