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«Супермама» 4 сезон 26 випуск: Мати й мачуха в одній особі Любов готує сина до суворого зовнішнього світу

09.11.2021

9 листопада на телеканалі СТБ вийшов 26 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мати й мачуха в одній особі Любов виховує сина сама? Що, на її думку, повинен уміти сучасний чоловік?

Супермама 4

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Мати й мачуха в одній особі Любов ― HR, психологиня і сама виховує 12-річного сина Богдана. Вона сплачує понад 10 тисяч на місяць за позашкільні заняття і робить усе, щоб його підтримати. Також Любов привчила хлопця самостійно прибирати, готувати й усе робити по господарству. Вони навіть по черзі займаються великим прибиранням, як, наприклад, на спільному майданчику між квартирами.

Супермама 4

Знайомство учасниць зі способом життя Любові почалося із зустрічі з Богданом, який прибирав біля квартири. Гості відразу пішли на кухню і проінспектували всі поверхні та закутки. На їхню думку, Любов веде господарство не дуже добре і позбавляє Богдана дитинства. Хлопець же запевняє, що він сам вирішив усього навчитися і допомагати матері.

Супермама 4

Аня весь час провокувала Любов гострими словами, і вони дуже сперечалися щодо всіх аспектів життя жінки. Учасниці оцінили кімнату Богдана. Він продемонстрував їм не тільки табель (навчається він на середньому рівні), а й усі свої медалі та кубки ― за футбол і танці. Хлопчик зізнався: він хоче, щоб одне із захоплень стало його професією, а інше ― хобі. Також матусі дізналися, якими методами Любов привчала сина до порядку і те, що він сам заробляє гроші, які витрачає на себе.

Супермама 4

Супермами поїхали на тренування, де Богдан продемонстрував свої танцювальні вміння. Він отримав схвалення від усіх, окрім Ані, яка очікувала ідеального виконання.

Вдома жінки поспілкувалися з Богданом особисто. Хлопчик показав останній подарунок тата перед смертю. Йому довелося дуже швидко подорослішати ― коли батька вбили, хлопчику було лише 5 років.

Супермама 4

Більш докладно суперниці про трагедію дізналися від Любові. Чоловік загинув перед Новим роком, і вся сім’я була в шоці. Після його смерті Любов намагалася сама дати синові все, що могла. Тільки нещодавно вона почала знайомитись із чоловіками через мережу. Дівчата оцінили її акаунти і послухали історії про найдивніші знайомства. Як Дмитро Карпачов прокоментував ці спроби Любові?

Супермама 4

Вечерю героїня готувала сама і дещо замовляла. Застілля не минуло без взаємних шпильок, проте матусі зазначили, що Любов дуже старалася для них і старається для сина. Та яка думка в експерта з дитячої вікової психології щодо її методів виховання?

Як пройшла розмова мами й мачухи в одній особі Любові з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 26 випуску 4 сезону «Супермами».

Video: «Супермама» 4 сезон 26 випуск: Мати й мачуха в одній особі Любов готує сина до суворого зовнішнього світу

Героїнею 26 випуску проекту Супермама 4 стала Мати й мачуха в одній особі Любов, яка балує та муштрує сина. Як пройшла інспекція у 26 випуску Супермама 4 – читайте на сайті.

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