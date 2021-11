9 листопада на телеканалі СТБ вийшов 26 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мати й мачуха в одній особі Любов виховує сина сама? Що, на її думку, повинен уміти сучасний чоловік?

Мати й мачуха в одній особі Любов ― HR, психологиня і сама виховує 12-річного сина Богдана. Вона сплачує понад 10 тисяч на місяць за позашкільні заняття і робить усе, щоб його підтримати. Також Любов привчила хлопця самостійно прибирати, готувати й усе робити по господарству. Вони навіть по черзі займаються великим прибиранням, як, наприклад, на спільному майданчику між квартирами.

Знайомство учасниць зі способом життя Любові почалося із зустрічі з Богданом, який прибирав біля квартири. Гості відразу пішли на кухню і проінспектували всі поверхні та закутки. На їхню думку, Любов веде господарство не дуже добре і позбавляє Богдана дитинства. Хлопець же запевняє, що він сам вирішив усього навчитися і допомагати матері.

Аня весь час провокувала Любов гострими словами, і вони дуже сперечалися щодо всіх аспектів життя жінки. Учасниці оцінили кімнату Богдана. Він продемонстрував їм не тільки табель (навчається він на середньому рівні), а й усі свої медалі та кубки ― за футбол і танці. Хлопчик зізнався: він хоче, щоб одне із захоплень стало його професією, а інше ― хобі. Також матусі дізналися, якими методами Любов привчала сина до порядку і те, що він сам заробляє гроші, які витрачає на себе.

Супермами поїхали на тренування, де Богдан продемонстрував свої танцювальні вміння. Він отримав схвалення від усіх, окрім Ані, яка очікувала ідеального виконання.

Вдома жінки поспілкувалися з Богданом особисто. Хлопчик показав останній подарунок тата перед смертю. Йому довелося дуже швидко подорослішати ― коли батька вбили, хлопчику було лише 5 років.

Більш докладно суперниці про трагедію дізналися від Любові. Чоловік загинув перед Новим роком, і вся сім’я була в шоці. Після його смерті Любов намагалася сама дати синові все, що могла. Тільки нещодавно вона почала знайомитись із чоловіками через мережу. Дівчата оцінили її акаунти і послухали історії про найдивніші знайомства. Як Дмитро Карпачов прокоментував ці спроби Любові?

Вечерю героїня готувала сама і дещо замовляла. Застілля не минуло без взаємних шпильок, проте матусі зазначили, що Любов дуже старалася для них і старається для сина. Та яка думка в експерта з дитячої вікової психології щодо її методів виховання?

Як пройшла розмова мами й мачухи в одній особі Любові з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 26 випуску 4 сезону «Супермами».

