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«Супермама» 4 сезон 26 выпуск: Мать и мачеха в одном лице Любовь готовит сына к суровому внешнему миру

09.11.2021

9 ноября на телеканале СТБ вышел 26 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мать и мачеха в одном лице Любовь воспитывает сына сама? Что, по ее мнению, должен уметь современный мужчина?

Супермама 4

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Мать и мачеха в одном лице Любовь ― HR, психолог и сама воспитывает 12-летнего сына Богдана. Она платит больше 10 тысяч в месяц за внешкольные занятия и делает все, чтобы его поддержать. Также Любовь приучила парня самостоятельно убирать, готовить и делать все по хозяйству. Они даже поочередно занимаются большой уборкой, как, например, на общей площадке между квартирами.

Супермама 4

Знакомство участниц с образом жизни Любови началось со встречи с убиравшим возле квартиры Богданом. Гости сразу пошли на кухню и проинспектировали все поверхности и уголки. По их мнению, Любовь ведет хозяйство не очень хорошо и лишает Богдана детства. Парень же уверяет, что сам решил всему научиться и помогать матери.

Супермама 4

Аня все время провоцировала Любовь острыми словами, и они очень спорили по поводу всех аспектов жизни женщины. Участницы оценили комнату Богдана. Он продемонстрировал им не только табель (обучается он на среднем уровне), но и все свои медали и кубки ― за футбол и танцы. Мальчик признался: он хочет, чтобы одно из увлечений стало его профессией, а другое ― хобби. Также конкурентки узнали, какими методами Любовь приучала сына к порядку и то, что он сам зарабатывает деньги, которые тратит на себя.

Супермама 4

Супермамы поехали на тренировку, где Богдан продемонстрировал свои танцевальные навыки. Он получил одобрение от всех, кроме Ани, которая ждала идеального исполнения.

Дома женщины пообщались с Богданом лично. Мальчик показал последний подарок отца перед смертью. Ему пришлось очень быстро повзрослеть ― когда отца убили, мальчику было всего 5 лет.

Супермама 4

Более подробно соперницы о трагедии узнали от Любови. Муж погиб перед Новым годом, и вся семья была в шоке. После его смерти Любовь пыталась сама дать сыну все, что могла. Только недавно она стала знакомиться с мужчинами в сети. Конкурентки оценили ее аккаунты и послушали истории о самых странных знакомствах. Как Дмитрий Карпачев прокомментировал эти попытки героини?

Супермама 4

Ужин хозяйка готовила сама и кое-что заказывала. Застолье не обошлось без взаимных подколок, однако мамочки отметили, что Любовь очень старалась для них и старается для сына. Но каково мнение у эксперта по детской возрастной психологии о ее методах воспитания?

Как прошел разговор мамы и мачехи в одном лице Любови с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 26 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 26 выпуск: Мать и мачеха в одном лице Любовь готовит сына к суровому внешнему миру

Героиней 26 выпуска проекта Супермама 4 стала Мать и мачеха в одном лице Любовь, которая балует и муштрует сына. Как прошла инспекция в 26 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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