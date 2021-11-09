9 ноября на телеканале СТБ вышел 26 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мать и мачеха в одном лице Любовь воспитывает сына сама? Что, по ее мнению, должен уметь современный мужчина?

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Мать и мачеха в одном лице Любовь ― HR, психолог и сама воспитывает 12-летнего сына Богдана. Она платит больше 10 тысяч в месяц за внешкольные занятия и делает все, чтобы его поддержать. Также Любовь приучила парня самостоятельно убирать, готовить и делать все по хозяйству. Они даже поочередно занимаются большой уборкой, как, например, на общей площадке между квартирами.

Знакомство участниц с образом жизни Любови началось со встречи с убиравшим возле квартиры Богданом. Гости сразу пошли на кухню и проинспектировали все поверхности и уголки. По их мнению, Любовь ведет хозяйство не очень хорошо и лишает Богдана детства. Парень же уверяет, что сам решил всему научиться и помогать матери.

Аня все время провоцировала Любовь острыми словами, и они очень спорили по поводу всех аспектов жизни женщины. Участницы оценили комнату Богдана. Он продемонстрировал им не только табель (обучается он на среднем уровне), но и все свои медали и кубки ― за футбол и танцы. Мальчик признался: он хочет, чтобы одно из увлечений стало его профессией, а другое ― хобби. Также конкурентки узнали, какими методами Любовь приучала сына к порядку и то, что он сам зарабатывает деньги, которые тратит на себя.

Супермамы поехали на тренировку, где Богдан продемонстрировал свои танцевальные навыки. Он получил одобрение от всех, кроме Ани, которая ждала идеального исполнения.

Дома женщины пообщались с Богданом лично. Мальчик показал последний подарок отца перед смертью. Ему пришлось очень быстро повзрослеть ― когда отца убили, мальчику было всего 5 лет.

Более подробно соперницы о трагедии узнали от Любови. Муж погиб перед Новым годом, и вся семья была в шоке. После его смерти Любовь пыталась сама дать сыну все, что могла. Только недавно она стала знакомиться с мужчинами в сети. Конкурентки оценили ее аккаунты и послушали истории о самых странных знакомствах. Как Дмитрий Карпачев прокомментировал эти попытки героини?

Ужин хозяйка готовила сама и кое-что заказывала. Застолье не обошлось без взаимных подколок, однако мамочки отметили, что Любовь очень старалась для них и старается для сына. Но каково мнение у эксперта по детской возрастной психологии о ее методах воспитания?

Как прошел разговор мамы и мачехи в одном лице Любови с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 26 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 26 выпуск: Мать и мачеха в одном лице Любовь готовит сына к суровому внешнему миру Героиней 26 выпуска проекта Супермама 4 стала Мать и мачеха в одном лице Любовь, которая балует и муштрует сына. Как прошла инспекция в 26 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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