В 28 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы седьмой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама-достигатор Аня, мать и мачеха в одном лице Любовь, мама в кайф Кристина или мама-эколог Зина? О результатах читайте в материале.

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Мама-достигатор Аня прошла курсы и устроилась тритментологом в салон красоты, зарабатывает по 80 тысяч и воспитывает дочь. Она требует от ребенка быть идеальной, каллиграфически писать и водит ее на большое количество кружков. Аня собирается выйти замуж за парня, гораздо младше ее. Она принципиально не готовит и только заказывает еду.

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Любови 48 лет, она воспитывает 12-летнего сына, а ее муж трагически погиб, когда мальчику было 5 лет. Мама поделила с сыном Богданом домашнюю работу, приучает его абсолютно все уметь делать самому. Мальчик учится средне, но много лет занимается танцами и футболом ― именно эти увлечения должны стать его профессией.

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Кристина замужем за бизнесменом Романом, который старше ее на 33 года. Вместе они воспитывают двоих дочерей от предыдущих браков и совместную годовалую малышку. Семья живет в 3-этажном доме мужа. Кристина не работает, они поделили бизнес Романа ― он занимается недвижимостью. Мама в кайф утверждает, что у них невероятный секс и что дети счастливы жить большой дружной семьей.

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Зина с мужем-моряком воспитывают двоих детей: 4-летнего Макара и 1-летнюю Марусю. Пока он в плавании, она самостоятельно справляется с малышами и хозяйством. Дети много резвятся, у Маруси особый режим питания, а мама еще кормит ее грудью. Зина увлеклась экоактивизмом, сортирует и сдает мусор, в чем муж ее полностью поддерживает.

«Супермама»-4 неделя 7 ― результаты

Аня ― 31 балл

Люба ― 16 баллов

Зина ― 12 баллов

Кристина ― 12 баллов

Аня и Любовь оскорбляли друг друга и провоцировали из-за оценок, пока Любовь не ударила Аню. Женщины сцепились прямо во время съемки проекта, и остальные мамочки начали их разнимать и рассаживать.

Поскольку Аня поставила конкуренткам ноль баллов, Дмитрий Карпачев решил вернуть ей ноли и дисквалифицировать.

Эксперт рассудил отдать 10 баллов той участнице, которая лучше остальных реализовалась во всех сферах, по которым оценивали супермам на проекте. По мнению Карпачева, это Зина. Поэтому победительницей 7 недели «Супермамы» стала мама-эколог Зина.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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