У 24 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці шостого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: відповідальна мама Анжеліка, експацанка Іра Слюнько, мама-красуня Олена чи широко обізнана мама Іриша? Про результати читайте в матеріалі.

Мама-красуня Олена виховує доньку Мирославу. Її чоловік ― великий бізнесмен, тому Олена змушена жити, не привертаючи уваги громадськості до сім’ї та його особи. Вдома вони мають няню, яка допомагає з донькою у всьому. Чоловік витрачає будь-які гроші на їхні потреби, купує все, що вони хочуть.

Ірина Слюнько ― учасниця проєкту «Від пацанки до панянки» — запросила конкуренток познайомитись із майже дорослим сином, який виріс дуже добрим, вихованим хлопчиком. Вона живе з чоловіком-таксистом у квартирі-студії у престижному ЖК. Але квартира ще з недоробленим ремонтом і наполовину необставлена.

Іриша живе у шлюбі 16 років, у неї двоє дітей: 7-річна Мілана та 4-річний Марк. Мама намагається застосовувати в їх вихованні свої навички психолога-коуча. Сама вона почала цікавитися нумерологією, картами Таро та психологією після того, як народився Марк. За профільною освітою Іриша не працювала ніколи, а в житті концентрується на своїх мріях та фантазіях. Її чоловік не захотів приходити на зйомки «Супермами».

Відповідальна мама Анжеліка живе з чоловіком, якого знає ще зі шкільних часів. Вони виховують доньку Моніку, заради якої тато здатний кидати все на світі і мчати додому. Анжеліка ніде не працює, а її професія їй не подобається. Вона займається домом і вихованням 10-місячної доньки. Чоловік оточує їх турботою і найдорожчими та найпрестижнішими речами.

Дмитро Карпачов зазначив, що не зміг зрозуміти, за що має віддати 10 балів Олені. Також він не став давати бали котрійсь іншій з мам. Тому на 6 тижні перемогла мама-красуня Олена.

