4 листопада на телеканалі СТБ вийшов 24 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чим хвалилася перед учасницями відповідальна мама Анжеліка? Чому вони з чоловіком досі живуть в орендованій квартирі? І як Анжеліка доглядає доньку?

Анжеліка у шлюбі 5 років і виховує доньку Моніку, якій 10 місяців. З чоловіком вони знайомі зі школи ― він ще тоді хотів із нею одружитися. Чоловік постійно в роботі, у нього два бізнеси, та коли Анжеліка телефонує йому під час роботи і вимагає приїхати через плач Моніки, він усе кидає і мчить додому. Героїня була офісною працівницею, за освітою вона фахівчиня з документообігу. Робота їй не сподобалася, і тепер вона займається лише домом.

Відповідальна мама зустрілася з учасницями під час ранкової прогулянки з Монікою. Вона вразила мам тим, що має коляску від дуже популярного бренду більш ніж за 40 тисяч гривень. Також вона відвезла їх додому на авто. Як виявилося, вони гуляли за квартал від будинку. Анжеліка розповіла, що Моніка має чіткий графік, якого вони свято дотримуються. Моніка спить усю ніч, і мама навіть стежить, щоб вона ніколи не плакала.

Вдома героїня показала чоловіка, який займався донькою, доки вона розповідала про свій спосіб життя. У неї чисто, але на запитання про те, що квартира не така вже й шикарна, вона зізналася, що це орендоване житло, і у них відповідне ставлення. Мами зазначили, що Анжеліка постійно роздає чоловікові завдання, а він беззаперечно виконує все. Жінок це обурило. Також Анжеліка показала купу вбрання, яке вони купують Моніці ― усе красиве та досить дороге. Особливо її спосіб життя не схвалила Іриша.

Також мами помітили велику кількість іграшок, у тому числі не за віком дівчинки, які Анжеліка купила наперед. Як Дмитро Карпачов прокоментував бажання героїні оточувати себе дорогими речами?

На вечерю сім’я приготувала дорогі частування з червоною рибою, ікрою та стейками. Під час розмови Іриша накинулася на чоловіка Анжеліки, який підтвердив, що справді зривався з роботи на вимогу дружини. Він розповів, що, на його думку, чоловік повинен працювати та забезпечувати сім’ю, а також, що вважає їхній спосіб життя нормальним. Який скандал стався у 24 випуску, і чому Іриша пішла зі знімань дочасно?

Як пройшла розмова відповідальної мами Анжеліки з Дмитром Карпачовим і яка учасниця перемогла на 6 тижні ― дивіться у повному 24 випуску 4 сезону «Супермами».

