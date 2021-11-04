4 ноября на телеканале СТБ вышел 24 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Чем хвасталась перед участницами ответственная мама Анжелика? Почему они с мужем до сих пор живут в съемной квартире? И как Анжелика ухаживает за дочкой?

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Анжелика 5 лет в браке и воспитывает 10-месячную дочку Монику. С мужем они знакомы со школы ― он еще тогда хотел на ней жениться. Муж постоянно в работе, у него два бизнеса, но когда Анжелика звонит ему и требует приехать из-за плачущей Моники, он все бросает и мчится домой. Героиня была офисным сотрудником, по образованию она специалист по документообращению. Работа ей не понравилась, и теперь она занимается только домом.

Ответственная мама встретилась с участницами во время утренней прогулки с Моникой. Она поразила мам тем, что у нее коляска от очень популярного бренда больше чем за 40 тысяч гривен. Также она отвезла их домой на авто. Как оказалось, гуляли они за квартал от дома. Анжелика рассказала, что у Моники четкий график, который они свято соблюдают. Моника спит всю ночь, и мама даже следит, чтобы она никогда не плакала.

Дома героиня показала мужа, который занимался дочкой, пока она рассказывала о своем образе жизни. У нее чисто, но на вопрос о том, что квартира не такая уж и шикарная, Анжелика призналась, что жилье съемное, и у них соответствующее отношение. Соперницы отметили, что она постоянно раздает мужу задания, а он беспрекословно все выполняет. Женщин это возмутило. Также Анжелика показала кучу нарядов, которые они покупают Монике ― они все красивые и достаточно дорогие. Особенно ее образ жизни не одобрила Ириша.

Также мамы заметили большое количество игрушек, в том числе не по возрасту девочки, которые Анжелика купила наперед. Что Дмитрий Карпачев отметил по поводу желания героини окружать себя дорогими вещами?

На ужин семья приготовила дорогие угощения с красной рыбой, икрой и стейками. Во время разговора Ириша напустилась на мужа Анжелики, который подтвердил, что действительно срывался с работы по требованию жены. Он рассказал, что, по его мнению, мужчина должен работать и обеспечивать семью, а также, что считает их образ жизни нормальным. Какой скандал произошел в 24 выпуске, и почему Ириша ушла преждевременно?

Как прошел разговор ответственной мамы Анжелики с Дмитрием Карпачевым и какая участница победила на 6 неделе ― смотрите в полном 24 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 24 выпуск: Ответственная мама Анжелика утверждается за счет материальных благ Героиней 24 выпуска проекта Супермама 4 стала ответственная мама Анжела, которая воспитывает дочь по графику. Кто победит на 6 недели Супермама 4 - читайте на сайте

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