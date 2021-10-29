1 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 21 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новые участницы продемонстрируют, что они знают толк в материнстве лучше других, и попробуют получить титул «супермама». На шестой неделе сезона за желанное звание будут бороться: ответственная мама Анжелика, экс-пацанка Ира, мама-красотка Елена и широко осведомленная мама Ириша. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Ответственная мама Анжелика

У Анжелики почти годовалая дочь Моника, мамочка в декрете. Они живут по строгому графику. Все должно быть максимально стерильно: Анжелика моет и стерилизует пол и игрушки. Ее муж-бизнесмен обеспечивает семью.

Экс-пацанка Ира Слюнько

У Иры есть сын Владик, которому 16 лет, и он учится в мореходке. Мальчик сам живет в Херсоне в квартире, получает стипендию, сам занимается хозяйством. Его никто не контролирует.

Мама-красотка Елена

У Елены есть дочь Мирослава, которой полтора годика. Мама посещала спортзал, ходит на растяжку, занимается практиками для женского здоровья. За ребенком с 5 месяцев присматривает няня. Елена с мужем могут улететь на три недели в отпуск и оставить дочь с няней. Около 2 тысяч долларов в месяц они тратят на продукты.

Широко осведомленная мама Ириша

У Ириши 7-летняя дочь и почти 4-летний сын. Она сертифицированный коуч-психолог, рунолог, нумеролог и финансовый консультант. Ириша постройнела на 25 килограмм и открыла свою авторскую программу, в которой помогает другим это делать. Она считает себя перфекционисткой, у нее порядок дома.

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В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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