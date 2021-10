1 листопада о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 21 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На шостому тижні сезону за бажане звання боротимуться: відповідальна мама Анжеліка, експацанка Іра, мама-красуня Олена та широко обізнана мама Іриша. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

В Анжеліки майже однорічна донечка Моніка, матуся в декреті. Вони живуть за чітким графіком. Усе має бути максимально стерильним: Анжеліка миє і стерилізує підлогу та іграшки. Її чоловік-бізнесмен забезпечує сім’ю.

Іра має сина Владика, якому 16 років, і він навчається в морехідці. Хлопець сам живе в Херсоні у квартирі, отримує стипендію, сам займається господарством. Його ніхто не контролює.

Олена має доньку Мирославу, якій півтора року. Мама відвідувала спортзал, ходить на розтяжку, займається практиками для жіночого здоров’я. Дитину з 5 місяців доглядає няня. Олена з чоловіком можуть полетіти на три тижні у відпустку і залишити доньку з нянею. На продукти вони витрачають приблизно 2 тисячі доларів на місяць.

Іриша має 7-річну доньку та майже 4-річного сина. Вона сертифікована коуч-психологиня, рунологиня, нумерологиня та фінансова консультантка. Іриша стала стрункішою на 25 кілограмів і відкрила свою авторську програму, в якій допомагає іншим це робити. Вона вважає себе перфекціоністкою, стежить за порядком удома.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

