3 листопада на телеканалі СТБ вийшов 23 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як побудувала життя широко обізнана мама Іриша? Чим вона шокувала інших мам? Чи вдалося їм поспілкуватися з чоловіком Іриші?

Іриша живе в шлюбі 16 років, у неї двоє дітей: 7-річна Мілана і 4-річний Марк. Мама не карає їх, застосовує свої знання з психології, щоб виростити їх без комплексів, які ми отримуємо в дитинстві. Сама вона почала цікавитись нумерологією, картами Таро, психологією після того, як народився Марк. За профільною освітою Іриша не працювала ніколи, але завжди прагнула саморозвитку.

Широко обізнана мама зустріла суперниць біля під’їзду, де здивувала їх розповіддю про свій уявний позашляховик, а також влаштувала експрес-курс навчання за своїми програмами. Учасниці також дізналися, що Іриша для своїх консультацій не орендує один і той самий офіс, а щоразу бере кабінет на годину. Вона докладно розписала їм свої мрії та принципи візуалізації майбутнього життя, а також зізналася, що всі її перші мрії здійснилися ― чоловік, діти, житло, робота.

Квартиру Іриша має в «хрущовці», кімнати чисті, кухня охайна, у холодильнику їжа в судочках. Однак конкурентки знайшли запилену техніку на кухні, яку, на їхню думку, не мили кілька місяців.

Іриша познайомила дітей із гостями. Як перевірили матусі, Марк розрізняє кольори, нормально розмовляє, робить усе, що має дитина в його віці. Мілана навчається в школі у другому класі, і в неї все добре, але учасниці звернули увагу, що дівчинка не дуже любить вивчати вірші. Також вони дізналися, що не все те, що їм казала Іриша про виховання, ― правда. Наприклад, вона може бити дітей по попі. Дівчинка буквально розплакалася в них на руках, а Іриша заявила, що жінки займаються маніпуляціями.

Під час особистого спілкування героїня розповіла, що намагалася вчинити самогубство через колекторів, які до неї пристали після операції з шахраями. Іриша розказала, що, коли прибули лікарі та дізналися ситуацію, то вирішили не ставити її на облік у психіатрію. Жінки по-різному відреагували на історію, але не в усьому повірили, що було саме так. Також вона розповіла про жах, який пережила, коли народжувала Марка. Що сталося з дитиною в пологовому будинку?

Чоловік Іриші відмовився брати участь у проєкті і просто не приїхав на зйомки. Учасниці просили її зателефонувати чоловікові, але він навіть по телефону відмовився з ними спілкуватися.

А як пройшла розмова широко обізнаної мами Іриші з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 23 випуску 4 сезону «Супермами».

