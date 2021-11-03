3 ноября на телеканале СТБ вышел 23 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как построила жизнь широко осведомленная мама Ириша? Чем она шокировала других мам? Удалось ли им пообщаться с мужем Ириши?

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Ириша живет в браке 16 лет, у нее двое детей: 7-летняя Милана и 4-летний Марк. Мама не наказывает их, а применяет свои знания в психологии, чтобы вырастить их без комплексов, которые мы получаем в детстве. Сама она начала интересоваться нумерологией, картами Таро, психологией после того, как родился Марк. По профильному образованию Ириша не работала никогда, но всегда стремилась к саморазвитию.

Широко осведомленная мама встретила соперниц у подъезда, где удивила их рассказом о своем воображаемом внедорожнике, а также устроила экспресс-курс обучения по своим программам. Участницы также узнали, что Ириша для своих консультаций не снимает один и тот же офис, а каждый раз берет кабинет на час. Она подробно расписала им свои мечты и принципы визуализации будущей жизни, а также призналась, что все ее первые мечты исполнились ― муж, дети, жилье, работа.

Квартира Ириши находится в «хрущевке», комнаты чистые, кухня опрятная, в холодильнике еда в судочках. Однако конкурентки нашли запыленную технику на кухне, которую, по их мнению, не мыли пару месяцев.

Ириша познакомила детей с гостями. Как проверили мамочки, Марк различает цвета, нормально разговаривает, делает все, что должен ребенок в его возрасте. Милана учится в школе во втором классе, и у нее все хорошо, но участницы обратили внимание, что девочка не очень любит учить стихи. Также они узнали, что не все то, что им говорила Ириша о воспитании, ― правда. Например, она может бить детей по попе. Милана буквально расплакалась у них на руках, а Ириша заявила, что женщины занимаются манипуляциями.

Во время личного общения героиня рассказала, что пыталась совершить самоубийство из-за коллекторов, которые к ней пристали после сделки с мошенниками. Ириша рассказала, что когда прибыли врачи и узнали ситуацию, то не стали ставить ее на учет в психиатрию. Соперницы по-разному отреагировали на историю, но не во всем поверили, что было именно так. Также героиня рассказала об ужасе, который пережила во время рождения Марка. Что случилось с ребенком в роддоме?

Муж Ириши отказался участвовать в проекте и просто не приехал на съемки. Участницы просили ее позвонить мужу, но он даже по телефону отказался с ними общаться.

Как прошел разговор широко осведомленной мамы Ириши с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 23 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 23 выпуск: Широко осведомленная мама Ириша живет иллюзиями Героиней 23 выпуска проекта Супермама 4 стала широко осведомленная мама Ириша, которая фантазирует себе счастье. Что показали в 23 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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