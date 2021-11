1 листопада на телеканалі СТБ вийшов 21 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Глядачі познайомилися з учасницями 6 тижня і дізналися, як живе сім’я мами-красуні Олени. Чому в її квартирі немає слідів проживання чоловіка? Як Олена справляється з вихованням доньки? Чи вдалося їй самореалізуватись, і наскільки вона залежить від свого чоловіка?

Мама-красуня Олена виховує півторарічну крихітку Мирославу, з якою їй допомагає няня. Героїня живе з чоловіком, який володіє серйозним бізнесом і купує своїм дівчаткам усе, що вони хочуть, ― лише на харчування в сім’ї іде до 3 тисяч доларів на місяць. Мама-красуня не змогла розповісти нічого про чоловіка через його діяльність.

Знайомство з життям Олени почалося з невеликого сюрпризу ― вона зустріла мам на парковці в іншій частині міста і сама відвезла додому. Її сім’я винаймає квартиру, яку облаштувала на свій смак. Олена веде власний блог. Раніше вона займалася нарощуванням волосся, проте за час декрету втратила клієнтів, але почала їх знову шукати та відновлювати.

Мама-красуня показала, як вона починає день: крім звичайних ранкових процедур робить вакуум, ― і запропонувала своїм новим знайомим теж спробувати. Також Олена розповіла про свій спосіб життя, відповіла на запитання про пластичні операції та похвалилася грудьми, які дала помацати. Як мами відреагували на її розповідь, і що сказав про це Дмитро Карпачов?

Олена показала квартиру та познайомила учасниць зі своєю донькою Мирославою, з якою була няня. Жінка працює в сім’ї більше року 14 через 14 днів. Олена зізналася, що ще в пологовому будинку в неї був дискомфорт із годуванням, тож донька весь час на сумішах. Дівчинка іноді спить з нянею, а коли її немає ― з мамою. Олена стежить за тим, щоб із малечею нічого не сталося вві сні. Як конкурентки поставилися до такого укладу в сім’ї, і що на це відповів експерт проєкту Дмитро Карпачов?

На кухні в Олени все чисто і чудово, а в холодильнику суперниці знайшли дорогі продукти. Але що їх там збентежило? І як прокоментувала їхнє відкриття сама господиня?

Як пройшла урочиста вечеря з Оленою? Чоловік дозволив дещо розповісти про їхнє життя. Дівчина зізналася, що іноді за їхньою сім’єю намагаються стежити, знімати та записувати на вулиці. Чоловік їх дуже оберігає і під час вагітності відвозив її до Криму. Також Олена розповіла, що не закінчила ВНЗ за економічною спеціальністю, почавши займатися нарощуванням волосся. Тепер вона «відходить» від вагітності і поступово налагоджує своє життя.

А як пройшла розмова мами-красуні Олени з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 21 випуску 4 сезону «Супермами».

