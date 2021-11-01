1 ноября на телеканале СТБ вышел 21 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Зрители познакомились с участницами 6 недели и узнали, как живет семья мамы-красотки Елены. Почему в ее доме нет следов проживания мужа? Как Елена справляется с воспитанием дочки? Удалось ли ей самореализоваться, и насколько она зависит от своего мужчины?

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Мама-красотка Елена воспитывает полуторагодовалую крошку Мирославу, с которой ей помогает няня. Героиня живет с мужем, который владеет серьезным бизнесом и покупает своим девочкам все, что они хотят, ― только на питание у семьи уходит до 3 тысяч долларов в месяц. Но мама-красотка не смогла ничего рассказать о муже из-за вида его деятельности.

Знакомство с жизнью Елены началось с небольшого сюрприза ― она встретила мам на парковке в другой части города и сама отвезла домой. Ее семья снимает квартиру, которую обустроила по своему вкусу. Елена ведет собственный блог. Раньше она занималась наращиванием волос, но за время декрета потеряла клиентов, а сейчас начала их снова искать и восстанавливать.

Мама-красотка показала, как она начинает день: кроме обычных утренних процедур делает вакуум, ― и предложила своим новым знакомым тоже попробовать. Также Лена рассказала о своем образе жизни, ответила на вопросы о пластических операциях и похвасталась грудью, которую дала пощупать. Как мамы отреагировали на ее рассказ, и что сказал по этому поводу Дмитрий Карпачев?

Елена показала квартиру и познакомила участниц со своей дочкой Мирославой, с которой была няня. Женщина работает в семье больше года 14 через 14 дней. Героиня призналась, что еще в роддоме был дискомфорт с кормлением, поэтому дочь все время на смесях. Девочка иногда спит с няней, а когда ее нет ― с мамой. Елена следит за тем, чтобы с малышкой ничего не случилось во сне. Как конкурентки отнеслись к такому укладу семьи, и что на это ответил эксперт проекта Дмитрий Карпачев?

На кухне у Елены все чисто и прекрасно, а в холодильнике соперницы нашли дорогие продукты. Но что их там смутило? И как прокомментировала их открытие сама хозяйка?

Как прошел торжественный ужин с Еленой? Муж разрешил кое-что рассказать об их жизни. Девушка призналась, что иногда за их семьей пытаются следить, снимать и записывать на улице. Муж их очень оберегает и во время беременности отвозил ее в Крым. Также Елена рассказала, что не закончила ВНЗ по менеджменту, начав заниматься наращиванием волос. Теперь она «отходит» от беременности и постепенно налаживает свою жизнь.

Как прошел разговор мамы-красотки Елены с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 21 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 21 выпуск: мама-красотка Елена вынуждена скрывать свою семью Героиней 21 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-красотка Елена, которой муж ни в чем не отказывает. Как прошла инспекция в 21 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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