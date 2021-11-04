В 24 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы шестой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: ответственная мама Анжелика, экс-пацанка Ира Слюнько, мама-красотка Елена или широко осведомленная мама Ириша? О результатах читайте в материале.

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Мама-красотка Елена воспитывает дочь Мирославу. Ее муж ― крупный бизнесмен, и Елена вынуждена жить, не привлекая внимания общественности к семье и его особе. Дома у них есть няня, которая помогает с дочкой во всем. Муж тратит любые деньги на их потребности, покупает все, что нужно семье.

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Ирина Слюнько ― участница проекта «Від пацанки до панянки» — пригласила конкуренток познакомиться с почти взрослым сыном, который вырос очень хорошим, воспитанным мальчиком. Она живет с мужем-таксистом в квартире-студии в престижном ЖК. Но квартира еще с недоделанным ремонтом и наполовину необставленная.

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Ириша живет в браке 16 лет, у нее двое детей: 7-летняя Милана и 4-летний Марк. Мама старается применять в их воспитании свои навыки психолога-коуча. Сама она начала интересоваться нумерологией, картами Таро и психологией после того, как родился Марк. По профильному образованию Ириша не работала никогда, а в жизни концентрируется на своих мечтах и фантазиях. Ее муж не захотел приходить на съемки «Супермамы».

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Ответственная мама Анжелика живет с мужем, которого знает еще со школьных времен. Они воспитывают дочь Монику, ради которой папа способен бросить все на свете и мчаться домой. Анжелика нигде не работает, а ее профессия ей не нравится. Она занимается домом и воспитанием 10-месячной дочки. Муж окружает их заботой и самыми дорогими и престижными вещами.

«Супермама» 4 сезон 6 неделя ― оценки

Елена ― 38 баллов

Ирина Слюнько ― 29 баллов

Анжелика ― 27 баллов

Ириша ― 11 баллов

Дмитрий Карпачев отметил, что не смог понять, за что должен отдать 10 баллов Елене. Также он не стал давать баллы кому-то другому из мам. Поэтому на 6 неделе победила мама-красотка Елена.

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