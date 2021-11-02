2 ноября на телеканале СТБ вышел 22 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как живет Ира после психологического проекта? Как сложились ее отношения с сыном? И чем она произвела фурор на проекте «Супермама»?

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Ирина Слюнько ― участница проекта «Від пацанки до панянки». Она живет в Киеве в элитном ЖК с мужем-таксистом Виктором и делает ремонт в своей новой квартире. А ее сын Влад живет и учится в Херсоне в «мореходке» на стипендии и полностью сам себя обеспечивает. Ира считает себя супермамой, потому что у нее вырос самый крутой сын.

Героиня начала знакомство с иронией и фурором ― как и мама-красавица Елена, она дала участницам координаты на парковку, куда приехала с подругой на «Мерседесе». Ира расхвалила свою квартиру в популярном ЖК в Киеве и очень удивила условиями жизни. Она потратила несколько сотен тысяч гривен на ремонт, и ей остаются еще сотни тысяч. Также Ира рассказала, что покупает некоторые дорогие вещи, за которые платит тысячи гривен рассрочки. Но она отказывается продать очень дорогую квартиру и купить поменьше с ремонтом. Свое жилье девушка получила в подарок за участие в проекте, и оно ей дорого как память и как наследие для сына.

Квартира у Иры отремонтирована и обставлена частично. В холодильнике у нее была недорогая пища. Девушка даже поиронизировала на эту тему.

Муж Ирины старше, он работает таксистом. Сама экс-пацанка включается на стримы, на которых за специальные донаты выполняет невероятные задания: например, съесть сырое яйцо, обрисовать себя или получить удар шокером. Подобная профессия шокировала других участниц, и они узнали, как к этому относится сын Иры. Героиня рассказала, что мальчик у нее вырос смышленый, умный и воспитанный.

Влад приехал к маме в гости, чтобы познакомиться с участницами проекта, с которыми он откровенно пообщался. Парень рассказал, что у него есть девушка ― такая же, как и его мама, поэтому не хочет их знакомить. Также Влад признался, что в его жизни было мало внимания мамы, и он хотел бы больше с ней общаться. Сейчас он живет и учится в Херсоне. Там ему также помогает биологический отец, который вышел на связь около 5 лет назад. Однако парень не общается с бабушкой ― мама с ней поругалась.

Во время торжественного ужина, который мамочки начали без Виктора, Ира неожиданно призналась, что мать пожелала ей смерти и что этой ситуации, возможно, есть объяснение. Она рассказала, что у нее есть еще одна сестра ― не от ее папы. Мама отца не любила, а сама Ира вся в него ― это тоже влияет на отношение матери к ней.

Муж Иры оправдал ожидания супермам, и они приятно пообщались за совместным ужином.

Как прошел разговор экс-пацанки Иры Слюнько с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 22 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 22 выпуск: экс-пацанка Ира Слюнько живет в кредит Героиней 22 выпуска проекта Супермама 4 стала экс-пацанка Ира Слюнько, которая делает ремонт в квартире и жизни. Что показали в 22 выпуске Супермама 4 - читайте на сайте.

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