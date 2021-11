2 листопада на телеканалі СТБ вийшов 22 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як живе Іра після психологічного проєкту? Як склалися її стосунки з сином? І чим вона викликала фурор на проєкті «Супермама»?

Ірина Слюнько ― учасниця проєкту «Від пацанки до панянки». Вона живе в Києві в елітному ЖК з чоловіком-таксистом Віктором і робить ремонт у своїй новій квартирі. А її син Влад живе та навчається в Херсоні у «морехідці» на стипендії і повністю сам себе забезпечує. Іра вважає себе супермамою, бо в неї виріс найкрутіший син.

Героїня розпочала знайомство з іронією та фурором ― як і мама-красуня Олена, вона дала учасницям координати на парковку, куди приїхала з подругою на «Мерседесі». Іра розхвалила свою квартиру в популярному ЖК і дуже здивувала умовами життя. Вона витратила кілька сотень тисяч гривень на ремонт, і їй лишаються ще сотні тисяч до завершення. Також Іра розповіла, що купує деякі дорогі речі за тисячі гривень на виплат. Проте вона відмовляється продати дуже дорогу квартиру і купити меншу з ремонтом. Своє житло дівчина отримала у подарунок за участь у проекті, і воно їй дороге як пам’ять та спадщина для сина.

Квартира в Іри відремонтована та обставлена частково. У холодильнику вона тримала недорогу їжу. Дівчина навіть поіронізувала на цю тему.

Чоловік Ірини старший, він працює таксистом. Сама експацанка включається на стрими, на яких за спеціальні донати виконує неймовірні завдання: наприклад, з’їсти сире яйце, обмалювати себе чи отримати удар шокером. Подібна професія шокувала інших учасниць, і вони довідалися, як до цього ставиться син Іри. Героїня розповіла, що хлопчик у неї виріс тямущий, розумний та вихований.

Влад приїхав до мами в гості, щоб познайомитися з учасницями проєкту, з якими відверто поспілкувався. Хлопець розповів, що в нього є дівчина ― така, як і його мама, тому не хоче їх знайомити. Також Влад зізнався, що в його житті мало уваги мами, і він хотів би більше з нею спілкуватися. Нині він живе та навчається в Херсоні. Там йому допомагає біологічний батько, який вийшов на зв’язок років 5 тому. Проте хлопець не спілкується з бабусею ― мама з нею посварилася.

Під час урочистої вечері, яку матусі розпочали без Віктора, Іра несподівано зізналася, що мати побажала їй смерті і що цій ситуації, можливо, є пояснення. Вона розповіла, що має ще одну сестру — не від її тата. Мама батька не любила, а сама Іра дуже схожа на нього.

Чоловік Іри виправдав очікування супермам, і вони приємно поспілкувалися за спільною вечерею.

А як пройшла розмова експацанки Іри Слюнько з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 22 випуску 4 сезону «Супермами».

