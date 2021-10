У 20 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці четвертого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: прискіплива мама Діана, мама без заморочок Віка, бодибілдерка Катя чи єврейська мама Діана? Про результати читайте в матеріалі.

Катя ― фітнес-модель та фітнес-тренерка. Її пристрасть ― спорт. Господарством удома займається лише вона сама, доки її чоловік забезпечує сім’ю. Катя має 3-річну доньку Аню, яка любить сукні, підбори, косметику, ходить на шопінг з мамою. Катя хоче виростити її такою, як вона сама, хвалить дитину, виховує в ній упевненість у собі.

Віка – блогерка з Миколаєва. Має чоловіка та 2-річну доньку. Вони не дотримуються режиму, а обрали варіант виховання «на вимогу дитини». Дівчинка може їсти «дорослу» їжу разом із батьками. Донька Віки активна, ходить у синцях, ― і мама вважає це нормальним. Її чоловік ― бізнесмен, старший на 15 років, має 12-річну доньку від першого шлюбу, з якою Віка налагодила стосунки. З чоловіком у них у кожного свій бюджет.

У Діани двоє синів: 8-річний Ісаак та 7-річний Рафаель. Батько їх залишив та поїхав до Ізраїлю, тому з дітьми їй допомагають батьки. Виховання в її сім’ї будується на єврейських традиціях, на першому місці ― шанування матері. Діана вважає, що діти повинні ставитись до мами, як до цариці.

Діана ― інстаграм-блогерка, приділяє час господарству та вихованню дітей. У неї дві доньки: 9-річна Маша та 2-річна Аріша. Прискіплива мама дуже вимоглива, встановила суворий режим дня для дітей. Вони з чоловіком контролюють старшу доньку, і в їхній родині не обговорюють стосунки між чоловіками та жінками. Діана любить контролювати всіх і все.

Дмитро Карпачов сказав, що підтримує турнірну таблицю ― свої 10 балів він теж хотів би віддати Каті. Йому імпонує те, що Катя хвалить свою доньку, що позитивно вплине на її особистість у майбутньому.

Переможниця 5 тижня ― бодибілдерка Катя.

