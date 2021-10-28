В 20 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы четвертой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: придирчивая мама Диана, мама без заморочек Вика, бодибилдерша Катя или еврейская мама Диана? О результатах читайте в материале.

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Катя ― фитнес-модель и фитнес-тренер. Ее страсть ― спорт. Хозяйством дома занимается только она сама, пока ее муж обеспечивает семью. У мамы-бодибилдерши 3-летняя дочь Аня, которая любит платья, каблуки, косметику, ходит на шопинг с мамой. Катя хочет вырастить ее такой же, как она сама, хвалит ребенка, воспитывает в ней уверенность в себе.

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Вика – блогер из Николаева. У нее есть муж и 2-летняя дочь. Они не соблюдают режим, а выбрали вариант «по требованию ребенка». Девочка может кушать «взрослую» пищу вместе с родителями. Дочь Вики активная, ходит в синяках, — и мама считает это нормальным. Ее муж ― бизнесмен, старше на 15 лет, у него есть 12-летняя дочь от первого брака, с которой Вика наладила отношения. С мужем у них у каждого свой бюджет, она зарабатывает как блогер.

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У Дианы двое сыновей: 8-летний Исаак и 7-летний Рафаэль. Папа их оставил и уехал в Израиль, поэтому с детьми Диане помогают родители. Воспитание в ее семье строится на еврейских традициях, на первом месте ― почитание матери. Диана считает, что дети должны относиться к маме, как к царице.

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Диана ― инстаграм-блогер, уделяет время хозяйству и воспитанию детей. У нее две дочки: 9-летняя Маша и 2-летняя Ариша. Придирчивая мама очень требовательна, установила строгий режим дня для детей. Они с мужем контролируют старшую дочку, и в их семье не обсуждают отношения между мужчинами и женщинами. Диана любит контролировать всех и все.

«Супермама» 4 сезон 5 неделя ― оценки

Катя ― 59 баллов

Вика ― 39 баллов

Диана Бойцова ― 33 балла

Диана Бахман ― 12 баллов

Дмитрий Карпачев сказал, что поддерживает турнирную таблицу ― свои 10 баллов он бы тоже хотел отдать Кате. Ему импонирует то, что Катя хвалит свою дочку, что позитивно повлияет на ее личность в будущем.

Победительница 5 недели ― бодибилдерша Катя.

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