28 октября на телеканале СТБ вышел 20 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как придирчивая мама Диана воспитывает двоих дочерей и решает конфликты между ними? Какое событие из прошлого героини повлияло на ее образ жизни и материнство? И кто победил на 5 неделе «Супермамы»?

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Придирчивая мама Диана растит с мужем двоих дочерей ― 2-летнюю Аришу и 9-летнюю Машу. Он зарабатывает деньги, а она занимается детьми и хозяйством. Придирчивая мама составила график для дочерей и контролирует их жизнь. Чуть более года назад она начала вести блог, где оценивает рестораны и другие заведения питания, в которых бывает сама.

Диана встретила соперниц в квартире элитного ЖК на берегу моря. Она продемонстрировала идеальной чистоты кухню и устроила им интеллектуальные кулинарные «игры» с едой.

После этого Диана познакомила их со своими дочками ― они удивили мам красотой и воспитанием. Но какое событие озадачило участниц?

Когда все прошли в гостинную, чтобы поиграть с девочками, произошла провокация: одна из мам не взяла подарки для детей, зная щепетильное настроение Дианы, а другая нарвалась на критику за то, что дала девочке «вредное и сладкое» вопреки рассказам героини о здоровом питании. Соперницы узнали у девочек, что у них не все так гладко: младшенькая любит играть в личной комнате 9-летней сестры и все там разбрасывает. Как на это реагирует мама, и что ей сказали конкурентки? Как поведение родителей оценил Дмитрий Карпачев?

Диана рассказала, что они с мужем установили родительский контроль на телефон Маши и с ужасом обнаружили, что ей одноклассники прислали видео с мультика с непристойной озвучкой. Они удалили мессенджер, но не смогли нормально объяснить дочке ситуацию. Как оказалось, родители не рассказывали Маше ничего об отношениях между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Как это оценил эксперт по детской возрастной психологии?

Женщины заметили, что старшая Маша во многих вопросах ищет одобрения у мамы, и захотели пообщаться с ней лично. Как оказалось, девочка хорошо и разносторонне развита и прекрасно знает, что родители просматривают ее телефон. Что удивило и возмутило мам после разговора, и какой комментарий дал Дмитрий Карпачев?

В чем после этого призналась Диана своим новым подругам? Что так сильно повлияло на ее методы воспитания дочерей?

Диана приготовила торжественный ужин, на который не смог попасть ее муж. Что они с участницами обсудили? Почему героиню довели до слез? Как прошло их праздничное застолье перед оглашением результатов недели?

Как прошел разговор придирчивой мамы Дианы с Дмитрием Карпачевым и кто победил ― смотрите в полном 20 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 20 выпуск: Придирчивая мама Диана ввела тоталитарный режим для дочки Героиней 20 выпуска проекта Супермама 4 стала придирчивая мама Диана, которая воспитывает детей по четким правилам. Кто победит на 5 недели Супермама 4 - читайте на сайте

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