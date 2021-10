28 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 20 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як прискіплива мами Діана виховує двох доньок і вирішує конфлікти між ними? Яка подія з минулого героїні вплинула на її спосіб життя та материнство? І хто переміг на 5-му тижні «Супермами»?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: прискіплива мама, мама без заморочок, бодибілдерка і єврейська мама ― учасниці п’ятого тижня

Прискіплива мама Діана виховує з чоловіком двох доньок ― 2-річну Арішу та 9-річну Машу. Він заробляє гроші, а вона займається дітьми та господарством. Прискіплива мама склала графік для дітей і контролює їхнє життя. Трохи більше року тому вона почала вести блог, де оцінює ресторани та інші заклади харчування, у яких буває сама.

Діана зустріла суперниць у квартирі елітного ЖК на березі моря. Вона продемонструвала ідеально чисту кухню і влаштувала їм інтелектуальні кулінарні «ігри» з їжею.

Після цього Діана познайомила їх зі своїми доньками ― вони здивували мам красою та вихованням. Але яка подія спантеличила учасниць?

Коли всі пройшли до вітальні, щоб погратися з дівчатками, відбулася провокація: одна з мам не взяла подарунки для дітей, знаючи педантичні настрої Діани, а інша нарвалася на критику за те, що дала дівчинці «шкідливе та солодке» всупереч розповіді героїні про здорове харчування. Конкурентки дізналися в дівчаток, що у них не все так добре: молодша любить гратися в особистій кімнаті 9-річної сестри і все розкидає. Як на це реагує мати, і що їй сказали конкурентки? Як поведінку батьків оцінив Дмитро Карпачов?

Діана розповіла, що вони з чоловіком встановили батьківський контроль на телефон Маші і з жахом виявили, що їй однокласники надіслали відео з мультика з непристойним озвученням. Вони видалили месенджер, але не змогли нормально пояснити доньці ситуацію. Як виявилося, батьки не розповідали Маші нічого про стосунки між хлопчиками та дівчатками, чоловіками та жінками. Як це оцінив експерт із дитячої вікової психології?

Жінки зауважили, що старша Маша у багатьох питаннях шукає схвалення мами, і захотіли поспілкуватися з нею особисто. Як виявилося, дівчинка добре і різнобічно розвинена і чудово знає, що батьки переглядають її телефон. Що здивувало та обурило мам після розмови, і який коментар дав Дмитро Карпачов?

У чому після цього Діана зізналася своїм новим подругам? Що так сильно вплинуло на її методи виховання доньок?

Діана приготувала урочисту вечерю, на яку не зміг потрапити її чоловік. Що вони з учасницями обговорили? Чому героїню довели до сліз? Як пройшло їхнє святкове застілля перед оголошенням результатів тижня?

А як пройшла розмова прискіпливої мами Діани з Дмитром Карпачовим і хто переміг ― дивіться у повному 20 випуску 4 сезону «Супермами».

