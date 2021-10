25 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці спробують довести, що вони знаються на материнстві краще за інших, і здобути титул «супермама». На п’ятому тижні сезону за заповітне звання боротимуться: прискіплива мама, мама без заморочок, бодибілдерка та єврейська мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Діана ― інстаграм-блогерка, інспектує дорослі й дитячі ресторани. Вона виховує трьох дітей. Її чоловік ― бізнесмен, старший на 15 років, у нього є 12-річна дочка від першого шлюбу. З нею в Діани дружні стосунки, вони підколюють одна одну. Учасниця має ще двох доньок: 9-річну Машу і 2-річну Арішу. Прискіплива мама дуже вимоглива, встановила строгий режим дня для дітей, контролює їх і навіть бабусю.

Віка ― блогерка з Миколаєва. У неї є чоловік і 2-річна донька. Вони не дотримуються режиму, а вибрали варіант «на вимогу дитини». Дівчинка не годується суто дитячим харчуванням, а за загальним столом їсть «дорослу» їжу. Донька Віки активна, ходить у синцях, ― і мама вважає це нормальним.

Катя ― фітнес-модель і фітнес-тренерка. Господарством удома займається тільки вона сама. У неї є 3-річна донька Аня, яка любить сукні, підбори, косметику, ходить на шопінг з мамою. Катя хоче виростити її такою ж, як вона сама.

У Діани двоє синів: 8-річний Ісаак і 7-річний Рафаель. Виховання в них побудоване на єврейських традиціях, на першому місці ― шанування батька і матері. Діти ставляться до мами, як до цариці.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

